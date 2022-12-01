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Adana Demirspor, Sampdoria ile karşılaşacak
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig’e verilen Dünya Kupası arasında İtalya Serie A takımı Sampdoria ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Spor 01.12.2022, 16:22
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig’e verilen Dünya Kupası arasında İtalya Serie A takımı Sampdoria ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
İkinci etap kamp çalışmaları için Antalya’ya gidecek olan Adana Demirspor’un hazırlık maçı programı açıklandı. Mavi-şimşekler, 4 Aralık’ta İsrail’den Maccabi Tel-Aviv, 5 Aralık’ta Hollanda’dan F.Sittard, 10 Aralık’ta Galatasaray ve 15 Aralık’ta İtalya’dan Sampdoria’yla karşılaşacak.