Adana Demirspor, Sampdoria ile karşılaşacak

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig’e verilen Dünya Kupası arasında İtalya Serie A takımı Sampdoria ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

İkinci etap kamp çalışmaları için Antalya’ya gidecek olan Adana Demirspor’un hazırlık maçı programı açıklandı. Mavi-şimşekler, 4 Aralık’ta İsrail’den Maccabi Tel-Aviv, 5 Aralık’ta Hollanda’dan F.Sittard, 10 Aralık’ta Galatasaray ve 15 Aralık’ta İtalya’dan Sampdoria’yla karşılaşacak.