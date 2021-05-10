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Adana Demirspor, Samet Aybaba ile yola devam edecek

TFF 1.Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu Adana Demirspor, Teknik Direktör Samet Aybaba ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Spor 10.05.2021, 16:53
Adana Demirspor, Samet Aybaba ile yola devam edecek

TFF 1.Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu Adana Demirspor, Teknik Direktör Samet Aybaba ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

TFF 1. Lig’de 70 puanla sezonu şampiyon bitiren Adana Demirspor, Süper Lig’e çıkmaya hak kazanırken, Teknik Direktör Samet Aybaba ile de 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Adana Demirspor’umuz vakit geçirmeden transfer çalışmalarına başlamıştır. İlk olarak şampiyonluğumuzda büyük pay sahibi olan teknik direktörümüz Samet Aybaba ile iki yıllık yeni anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor, nice büyük başarıları hocamızla yaşamayı temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
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