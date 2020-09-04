TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor Kerim Avcı ile 2 yıllığına anlaştı.

Teknik Direktör Ümit Özat’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten mavi şimşekler, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Altay’da geçiren orta saha oyuncusu Kerim Avcı ile 2 yıllığına anlaşma imzaladı.

Kerim Avcı, Altay’da 15 maçta görev yaparken 3 kez rakip fileleri sarsıp, 2 de asist yaptı.