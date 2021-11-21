Adana Demirspor İzmir deplasmanında 3 puanı aldı

İZMİR (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Altay'a konuk oldu.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Adana Demirspor öne geçti. Sol kanatta yaptığı baskıyla topu kazanan Vargas, Assombalonga ile paslaştıktan sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Yunus Akgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

27. dakikada Bamba'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Aka'nın şutunda kaleci Muric topu kontrol etti.

34. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında kendi yarı sahasından aldığı topla hareketlenen Akintola, Poko'ya rağmen ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Lis pozisyonu uzaklaştırdı.

45. dakikada sağ kanattan Pinares'in kullandığı köşe vuruşunda Adana Demirsporlu Akintola'nın ters kafa vuruşunda kaleci Muric topu kornere gönderdi.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Adana Demirspor 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

48. dakikada Altay beraberliği yakaladı. Poko'nun kendi yarı sahasından uzun pasında topla buluşan Kappel'in ceza alanına girdikten sonra attığı şutta meşin yuvarlak kaleciden döndü. Kappel'in topu aktardığı Ahmed Rayan'ın şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

55. dakikada Adana Demirspor tekrar öne geçti. Sağ taraftan Vargas'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde oluşan karambolden seken topla buluşan Assombalonga'nın vuruşunda, top filelere gitti: 1-2

60. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen Adana Demirspor atağında, Stambouli'nin pasıyla yarı sahadan hareketlenen Akintola, ceza sahasına girmeden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-3

Karşılaşma, Adana Demirspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Muhabir: Ali Korkmaz

