Adana Demirspor ile Roma, depremzedeler için temsili maç yapacak

Adana Demirspor, İtalyan temsilcisi Roma ile depremzedelere destek olmak için temsili bir karşılaşma yapacak. Fiziki herhangi bir müsabaka oynanmayacak olup, 33 bin bilet satışa çıkacak ve buradan elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok şehirde yıkıcı hasarlara sebep olan depremlerde zarar görenler için yardım kampanyaları sürüyor. Adana Demirspor da bu kapsamda İtalyan kulübü Roma ile 22 Şubat Çarşamba günü saat 20.00’de temsili bir mücadele yapacak. Fiziki bir müsabaka oynanmayacak, sadece yardım amaçlı düzenlenecek bu temsili karşılaşma için 33 bin bilet, bugün 14.00’te satışa sunulacak ve maç saatine kadar devam edecek. Bilet satışından elde edilen gelir depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.