Adana Demirspor her maçı final olarak görüyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Eskişehirspor maçı bizim için her şeyi ortaya koyduğumuz bir maç olacak. Her maç artık final. Bu maçı kazanıp önümüzdeki maçlara bakacağız” dedi.

Ligde son 3 maçını kazanan Adana Demirspor, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Samet Aybaba, “İyi gidiyor. Bir şeyleri doğru yapmaya başladığımızı hep söylüyorum. Savunma anlamında bayağı mesafe kat ettik. Bu galibiyetler bizi öne itiyor. Üzerimizdeki 2 takımla da oynamamız çok önemliydi. Kaybedeceğimiz bir maç bizi aşağılara doğru iterdi. Maç maç bakacağız. Şimdi Eskişehirspor ile oynayacağız. Çok koşan bir takım. Biz onlardan daha çok koşacağız. Daha çok isteyeceğiz. Bu maçı kazanıp önümüzdeki maçlara bakacağız” diye konuştu.

“Her maç artık final”

Rehavete kapılmayacaklarını söyleyen Aybaba, “Biz bu maçları kazanarak bu maçı önemser hale geldik. Bizim için her şeyi ortaya koyduğumuz bir maç olacak. Her maç artık final. Her maçın aynı özelliği var” ifadelerini kullandı.