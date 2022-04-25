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Adana Demirspor, Giresunspor mesaisinde
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor 25.04.2022, 12:23
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında 29 Nisan Cuma günü deplasmanda Giresunspor karşılaşacak. Mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla tamamlandı.