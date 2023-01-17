Adana Demirspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Adana Demirspor, konuk edeceği Giresunspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Adana Demirspor tesislerinde teknik direktör Vincenzon Montella ve yardımcı antrenörler yönetiminde antrenman başladı. Topla yapılan ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışmalarıyla devam etti. Ardından Giresunspor maçının taktik çalışmasıyla son buldu.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ta, bugün gerçekleştirilen antrenmanı takip etti, futbolcularla sohbet etti.

Maç 20 Ocak Cuma saat 20.00’de Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak.