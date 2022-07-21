Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Giorgi Khabuliani’yi transfer etti.

Gürcistan asıllı Giorgi Khabuliani transferini sosyal medya hesabından duyuran mavi-lacivertliler, forvet ve forvet arkası oynayan futbolcu ile 3 yıllık anlaşma yaptı.

Geçtiğimiz sezon ülkesinin FC Telavi takımında oynadığı 15 maçta 2 gol atan Giorgi 18 yaşında.