Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Galatasaray ile oynayacağı maç için satışa çıkan 31 bin 452 biletin hepsi satıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ligin 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de Galatasaray’ı evinde konuk edecek.

Dün akşam 19.40’da 80 TL ile 350 TL arasında fiyatlara satışa çıkan 31 bin 452 bilet, yaklaşık 1 saat içerisinde tükendi.

Böylelikle Adana Demirspor, Galatasaray’a karşı kapalı gişe oynayacak.