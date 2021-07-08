Adana Demirspor'dan Mario Balotelli’ye özel klip: Ailemize hoşgeldin Süper Mario Balotelli!



Adana Demirspor’da transfer hazırlıkları hız kesmeden devam ederken mavi-lacivertli kulüp İtalyan golcü Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor, Balotelli için Adana’nın tarihi ve turistik mekanlarının içerisinde olduğu, sonunda da golcünün maçlarından kesitlerin yer aldığı bir klip yayınladı. Öte yandan Mario Balotelli sosyal medya hesabından ‘hazırız’ paylaşımında bulundu.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">???? Ailemize Hoş Geldin! S U P E R M A R I O B A L O T E L L I <a href="https://twitter.com/hashtag/%C4%B0kiDeli?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#İkiDeli</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Balotelli?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Balotelli</a> <a href="https://t.co/UtQTJPKuH0">pic.twitter.com/UtQTJPKuH0</a></p>— Adana Demirspor (@AdsKulubu) <a href="https://twitter.com/AdsKulubu/status/1412781025650958345?ref_src=twsrc%5Etfw">July 7, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>