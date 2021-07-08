Adana Demirspor Balotelli'yi açıkladı, gözünü İbrahimoviç'e dikti!

Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor, dünyaca ünlü İtalyan golcüyü kadrosuna katarak büyük ses getirdi.



YENİ HEDEF IBRA

Mario Balotelli'yi transfer eden Adana Demirspor, bir başka dünya yıldızı için harekete geçti. Hedefteki isim Zlatan Ibrahimovic… Adana ekibinin başkanı Murat Sancak, Milan ile sözleşmesi devam eden yıldız oyuncu için, "Onu bu sene almamız zor. Milan ile sözleşmesi var. Ama gelecek sezon düşünebiliriz" yorumu yapsa da İsveçli golcü için girişimde bulunuldu.



ADANA DEMİRSPOR'U KUTLARIM

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de Adana Demirspor forması giyen Erkan Zengin'in transferde aracılık yaptığı ve kulübü İsveçli yıldıza anlattığı öğrenildi.

39 yaşındaki yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in İsveç Milli Takımı'nda beraber oynadığı arkadaşına, "Milan ile 1 yıl daha sözleşmem var. Ayrılmam şimdilik zor gözüküyor. Balotelli transferi için Adana Demirspor'u kutlarım. Çok büyük bir transfere imza attılar" dediği öğrenildi.



DEV TAKIMLARDA FORMA GİYDİ

Zlatan Ibrahimovic, Ajax, Barcelona, Milan, Inter, Juventus ve Manchester United gibi Avrupa'nın dev takımlarında forma giydi…

2009 yılında İtalyan ekibi Inter'den İspanyol devi Barcelona'ya 69.5 milyon Euro'ya transfer olan Ibra, futbolculuğundaki başarısı kadar saha dışındaki davranışlarıyla da hiç gündemden düşmedi.