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Adana Demirspor-Balıkesirspor maçı için ihlalde bulunanlara ceza

Adana Demirspor-Balıkesirspor maçı için stat çevresine gelenlere ve stada kaçak girenler hakkında adli ve idari işlem yapıldığı açıklandı.

Spor 01.05.2021, 20:52
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Adana Demirspor-Balıkesirspor maçı için ihlalde bulunanlara ceza

Adana Demirspor-Balıkesirspor maçı için stat çevresine gelenlere ve stada kaçak girenler hakkında adli ve idari işlem yapıldığı açıklandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un, evinde karşılaştığı ve 3-0 kazandığı Balıkesirspor maçında yaşanan seyirci olayları ile ilgili Adana Valiliği açıklama yayınladı. Açıklamada, “Maç başlamadan önce stadyuma girmeye çalışan veya civarında bulunan kişiler uzaklaştırılmış, Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği görevliler ve kişiler dışında stadyuma kimse alınmamıştır. Korona virüsle mücadele sürecinin yaşandığı bu dönemde tam kapanma kurallarını ihlal ederek stadyum çevresinde yoğunluk oluşturan ve stadyuma gelmeye çalışan şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır” denildi.

Ne olmuştu?

TFF 1. Lig’in 33.haftasında şampiyonluk yarışını sürdüren Adana Demirspor-Balıkesirspor maçı öncesinde birçok taraftar stadyuma girmeye çalışmış ama polis ekipleri tarafından engellenmişti. Stadyuma kaçak giren taraftarlarda polis ekipleri tarafından stattan çıkartılmıştı.
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