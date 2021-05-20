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Adana Demirspor Asbaşkanı Çalık, hayatını kaybetti
TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un asbaşkanı Şentürk Çalık, koronavirüs nedeniyle 55 yaşında hayatını kaybetti.
Spor 20.05.2021, 16:55
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir süredir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde Kovid-19 servisi yoğun bakımında tedavi gören Çalık, yaşamını yitirdi.
Açıklamada, "Şentürk Çalık'ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.