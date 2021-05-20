banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Nevşin Mengü: 'Bu ülke artık bir sevişsin, herkes rahatlasın yani'
Nevşin Mengü: 'Bu ülke artık bir sevişsin, herkes rahatlasın yani'
Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e destek
Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e destek
Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu
Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu
Ali Koç'tan canlı yayında açıklama: 'ADAYIM'
Ali Koç'tan canlı yayında açıklama: 'ADAYIM'

Adana Demirspor Asbaşkanı Çalık, hayatını kaybetti

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un asbaşkanı Şentürk Çalık, koronavirüs nedeniyle 55 yaşında hayatını kaybetti.

Spor 20.05.2021, 16:55
Adana Demirspor Asbaşkanı Çalık, hayatını kaybetti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir süredir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde Kovid-19 servisi yoğun bakımında tedavi gören Çalık, yaşamını yitirdi.

Açıklamada, "Şentürk Çalık'ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Yorumlar (0)
25°
açık