Adana Demir'in dev serisi bitti! Beşiktaş tek golle kazandı
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş evinde karşılaştığı Adana Demirspor’u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
12. dakikada Gedson Fernandes'in ara pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Wout Weghorst pasını arka direkte bulunan Kevin N'Koudou'ya aktardı. N'Koudou'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
14. dakikada Arthur Masuaku'nun ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
17. dakikada Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
27. dakikada Younes Belhanda'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Badou Ndiaye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.
49. dakikada Semih Güler'in uzun pasında ceza sahası içi solunda topu alan Henry Onyekuru'nun çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
53. dakikada Kevin N'Koudou'nun sol kanattan ortasında ön direkte Wout Weghorst'un kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.
57. dakikada ceza sahası içi solunda topu alan Henry Onyekuru'nun pasında ceza sahası içinde topu alan Fredrik Gulbrandsen'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.
68. dakikada sağ kanattan Yusuf Sarı'nın vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlak üst direğe çarpıp, oyun alanına döndü.
78. dakikada defanstan seken topu alan Henry Onyekuru'nun ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.
Stat: Vodafone
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Kamil Çetin
Beşiktaş: Mert Günok, Valentin Rosier, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Arthur Masuaku, Josef de Souza, Salih Uçan (Tayfur Bingöl dk. 65), Gedson Fernandes (Necip Uysal dk. 90+6 ?), Cenk Tosun (Nathan Redmond dk. 66), Kevin N'Koudou (Atiba dk. 89 ?), Wout Weghorst (Jackson Muleka dk. 90 ?)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Dele Alli, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Umut Meraş
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydin, Semih Güler, Kevin Rodrigues, Stambouli (Erhun Öztümer dk. 86 ?), Badou Ndiaye (Gökhan İnler dk. 76), Fredrik Gulbrandsen (Assombalonga dk. 76), Henry Onyekuru (Akintola dk. 86 ?), Younes Belhanda, Emre Akbaba (Yusuf Sarı dk. 68)
Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Bjarnason, Manev, İsmail Çokçalış
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Gol: Arthur Masuaku (dk. 14) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Josef de Souza, Wout Weghorst, Cenk Tosun, Valentin Rosier, Jackson Muleka (Beşiktaş), Badou Ndiaye, Samet Akaydin (Adana Demirspor)