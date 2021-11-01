Acun'un alacağı kulüpten resmi açıklama geldi!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, kulübün devredilmesine ilişkin artan söylentileri resmi sitesinden yaptığı açıklama ile doğruladı. Hull City’nin beyanında kulübün devrine ilişkin sürecin yaşandığı resmen açıklandı.

Allam ailesinin sahibi konumunda olduğu Hull City’nin Acun Ilıcalı’ya devredilmesi bekleniyor. Nitekim Assem Allam ile Acun Ilıcalı arasındaki prensip anlaşması sağlanmış durumda.

Acun Ilıcalı’nın devir işlemi adına Assem Allam’a 30 milyon sterlin ve Premier Lig’e yükselinmesi durumunda da ekstra 20 milyon sterlin vereceği aktarılmakta.

Kulübün devrine ilişkin tüm prosedürlerin Kasım ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.