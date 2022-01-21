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Acun Ilıca’ya ilk destek Karagümrük’ten
Karagümrük, Sırp golcüsü Aleksandar Pesic’i, Acun Ilıca’nın başkanı olduğu Hull City’ye vermeye hazırlanıyor.
Spor 21.01.2022, 17:44
Karagümrük, Sırp golcüsü Aleksandar Pesic’i, Acun Ilıca’nın başkanı olduğu Hull City’ye vermeye hazırlanıyor.
Championship ekiplerinden Hull City’yi alan Acun Ilıca’ya ilk destek Karagümrük’ten geldi. İstanbul ekibi, 29. yaşındaki Sırp golcüyü Hull City’ye vermeye hazırlanıyor. İngiliz ekibinin Pesic ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve bonservis bedeli olarak da Karagümrük’e 1,5 milyon Euro vereceği gelen bilgiler arasında.
Karagümrük formasıyla 12 kez fileleri havalandıran Pesic, gol krallığında da zirvede yer alıyor.