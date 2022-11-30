Acun Ilıcalı’dan ’Arda Güler’ açıklaması

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ve Türk futbolunun parlayan yıldızı Arda Güler’in, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu potansiyelinde bir futbolcu olabileceğini söyledi. “Onun her hamlesi beni mutlu ediyor” diyen Ilıcalı, “Dünya Kupası’nda Fas dediğiniz zaman Hakim Ziyech var gözümüz onda, Belçika dediğiniz zaman Eden Hazard, Lukaku’su var. Her ülke birilerini çıkarmış böyle. Bizim ülkemizde ben Hakan Çalhanoğlu’nu o seviyelerde görüyorum. Gerçek anlamda Hakan Çalhanoğlu’nun yanına gelebilecek, belki de ilerisine gidebilecek isme ihtiyacımız var. Neden bir isim çıkmasın. Arda Güler’ de bu potansiyel olduğu kesin ama bundan sonrasını bize o söyleyecek” dedi.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya’da hazırlıklarını sürdüren Hull City, Başakşehir ile yaptığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Takımın hazırlıklarını takip eden ve İngiliz taraftarlarla bir otelde gerçekleştirdiği buluşma öncesinde gazetecilere açıklama yapan İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, böyle bir mevsimde Antalya gibi güzel bir kentte kamp yaptıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

“Hull City taraftarı çok mutlu”

Hull City taraftarının Türkiye’ye sempatilerinin ilk günden bu yana olduğunu belirten Ilıcalı, "Onlar bizi ailelerine aldılar ve sıra bizdeydi. Biz de onları ailemize taşıdık. Çok mutlular, o kadar çok teşekkür alıyorum ki bu kadar hayır duasıyla inşallah işlerimiz rast gider" dedi.

“Taraftarı elimden geldiğince mutlu etmek istiyorum”

Uzun vade projelerle yollarına devam ettiklerini aktaran Ilıcalı, şunları söyledi: "Kulübün sahibi olarak açıkçası bakış açım, bütün kulüplerden farklı olmasını sağlamak. Bu iki yönlü olur. Birincisi performans ve futbol çok önemli. Onun dışında taraftarların bu kulübü tuttuğu için ayrıcalıklı hissetmelerini istiyorum. Bu kulüp çok köklü bir kulüp ve bana emanet. Benim bundan sonraki görevim de bu taraftarları elimden geldiğince mutlu etmek" diye konuştu.

“Skorun dışında oyunu beğendim”

Ilıcalı, Medipol Başakşehir ile yaptıkları hazırlık maçını değerlendirerek, “Hocamız zor takımlarla mücadele etmek istedi. İki tane zor rakip getirdik. Başakşehir, 2 sene öncesinin şampiyonu, Trabzonspor da geçen sezonun şampiyonu. Trabzonspor ile de oynayacağız ve daha ne getireyim. Baktığınız zaman çok güçlü takımlarla oynayacağız. Başakşehir de ilk maçımızdı. Skorun dışında oyunu beğendim" ifadelerini kullandı.

“Liam Rosenior, bize ne rapor verirse o yönde takviyeler yapacağız”

Takıma transfer yapılıp yapılmayacağı konusunda soruya cevap veren Ilıcalı, yeni bir teknik direktör ile yola devam ettiklerini ve onun raporları doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi. Ilıcalı, “Liam Rosenior, bize ne rapor verirse o yönde takviyeler yapacağız. Şu anda patron o, bize de onu mutlu etmek düşer. Hocamıza alternatif hep götürüyoruz. Türk liginden birçok oyuncu götürdük ve başarılı oldu bu arada. Baktığınız zaman Ozan Tufan’a tribünden şarkılar söyleniyor. Kendisine özel tezahürat var. Doğukan Sinik, sakatlık geçirdiği için çok vakit kaybetti ama onun dışında Tetteh’e herkes bayıldı. Allahyar, bu takımda çok önemli bir isim. Taraftarlar dönmesini bekliyor. Pelkas’a özel bir parantez açmak gerekiyor, takımın en yıldız oyuncularından bir tanesi" şeklinde konuştu.

“Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor bütçesindeki takımlarla oynuyoruz"

Ligdeki konumlarıyla ilgili soruya Ilıcalı, "Baktığınız zamanda son 5 deplasmanda 4 galibiyetimiz var. İç sahada zorlanıyoruz. Onu da çözersek sanki daha ileriye gideriz . Bu ligde her şey oluyor onu söyleyeyim. Hiç bir maçın favorisi yok. İki yönlü bakabilirsiniz, karamsar bakarsanız düşme hattına çok yakın diyebilirsiniz. Ben iyimser bakıyorum. Play offla 7 puan fark var. Kalan maç sayısı da 25-26, bu maçlarda 7 puan kapanabilir ama bizim asıl hedefimiz uzun vadeli. Sonuç itibariyle çok büyük bütçeli takımlar var. 150 milyon poundluk takım var karşımızda. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor bütçesindeki takımlarla oynuyoruz" şeklinde cevap verdi.

“Arda Güler’de bu potansiyel olduğu kesin”

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler için yöneltilen soruya Acun Ilıcalı, şöyle cevap verdi: "Benim çok yorum yapmama gerek yok. Çok önemli spor yorumcuları Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın hocamız gibi isimler Arda Güler için çok önemli yorumlar yaptı. Onların üzerine benim yorum yapmam biraz gereksiz diye düşünüyorum. Her hamlesi beni mutlu ediyor. O zekasındaki ilerilik, fiziksel olarak eğer üzerine koyabilirse Dünya Kupası’nda da şöyle bir durum var. Fas dediğiniz zaman Hakim Ziyech. Fas’ın bir yıldızı var, gözümüz onda. Belçika dediğiniz zaman Eden Hazard, Lukaku’su var. Hazard yıllarca takımı götürdü. Her ülke birilerini çıkarmış böyle. Bizim ülkemizde ben Hakan Çalhanoğlu’nu o seviyelerde görüyorum. Gerçek anlamda Hakan Çalhanoğlu’nun yanına gelebilecek, belki de ilerisine gidebilecek isme ihtiyacımız var. Belki de yıllarca gururlanabileceğimiz bir isme ihtiyacımız var. Neden bir isim çıkmasın. Arda Güler’de bu potansiyel olduğu kesin ama bundan sonrasını bize o söyleyecek" şeklinde cevap verdi.

Acun Ilıcalı açıklamalarının ardından Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior ile taraftarların sorularını yanıtladı.