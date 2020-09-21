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Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in heyecanlandıran diyaloğu!

Fenerbahçeli taraftarların hayali olan Mesut Özil'in Acun Ilıcalı ile arasındaki Türkiye diyaloğu sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Spor 21.09.2020, 09:33
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Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in heyecanlandıran diyaloğu!

Premier Lig devlerinden Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcunın adı sık sık Fenerbahçe ile anılıyor.

Aldığı yıllık ücret sebebiyle transferin sponsor olmadan gerçekleşmesi zor gözükse de yıldız oyuncunun Türkiye'de forma giymek istediği biliniyor.

Son olarak Acun Ilıcalı'nın düzenlediği kampanyaya destek vermek amacıyla telefonla bağlanan Mesut Özil, ünlü televizyoncunun, "Sevgili Mesut Özil, inşallah bu yardımları Londra'dan değil, yarın Türkiye'den yaparsın." sözlerine "İnşallah Acun abi. Her şeyin hayırlısı." yanıtını verdi.

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