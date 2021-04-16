Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor

Ünlü iş adamı ve televizyoncu Acun Ilıcalı'nın önümüzdeki sezon için düzenlenecek Süper Lig yayın hakları ihalesine katılacağı iddia edildi. Bir dönem Beşiktaş'ta başkan adayı olan Hürser Tekinoktay, Ilıcalı'nın ihaleye gireceğini belirtirken, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin komisyonda olmamasını eleştirdi.

"BAŞKAN NEDEN KOMİSYONDA YOK!"

Sosyal medyadan açıklama yapan Tekinoktay, "İhale komisyonu, kulüpler birliği ve ilgililere; 1-Kulüpler Birliği Başkanı neden ihale komisyonunda yok ? 2-İhaleye TV8 veya EXXEN girecek mi ? 3-ODTÜ ne öğrendiniz ?" dedi. TFF futbol ihale komisyonunu açıklamış ve yeni yayın ihalesi için oluşturulan komisyonda, TFF'nin yanı sıra Kulüpler Birliği Vakfı'nı temsilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa Yönetim Kurul Üyesi Fatih Saraç, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil yer aldığını duyurmuştu.

(Haberler.com)