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Acun Ilıcalı, Ozan Tufan transferini açıkladı!
Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'deki ayrılığı sonrası kariyer yolculuğundaki ilk durağı herkes tarafından merak konusu olmuştu. Peki konu ile ilgili son gelişmelerde neler oldu? İşte detaylar...
Spor 10.06.2022, 16:14
Dün akşam oynanan Fenerbahçe Anadolu Efes maçını saha kenarındaki koltuklardan takip eden Acun Ilıcalı, devre arasında Hürriyet'in sorusunu yanıtladı.
"Ozan Tufan Hull City'de mi, konu halloldu mu?" sorusuna Ilıcalı'nın ise 'Evet doğru' yanıtını verdiği öğrenildi.