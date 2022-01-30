Acun Ilıcalı, Hull City stadına Türk bayrağı çekti!

nlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 6 aydır almak için girişimlere bulunduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'yi 24 milyon euro (Yaklaşık 366 milyon lira) karşılığında resmi olarak satın aldı. Ilıcalı'nın bu hamlesi, Ada'da büyük ses getirdi.



Resmi işlerin tamamen tamamlanması sonrası Hull City'nin maçlarının oynandığı MKM Stadyum'un girişinde Türk bayarağı asıldı.



Öte yandan Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'de taraftarlar takımın yeni sahibini Ilıcalı'nın bulunduğu maçlarda Türk bayrakları ve alkışlarla sevgi gösterisinde bulunmaya devam ediyor.





Transfer yasağı kaldırıldı



Ayrıca İngiltere Championship takımlarından Hull City, transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Kulübün kısa zaman içerisinde hem yeni teknik direktörünü hem de anlaştığı yeni isimleri açıklaması bekleniyor. Bu isimlerin arasında Fenerbahçe 'den Allahyar'ın da olduğu öğrenildi.