Acun Ilıcalı'dan Pelkas'a övgüler

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas, Fenerbahçeliliği ile bilinen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile buluştu. Pelkas, Ilıcalı ile buluştuğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"BU ADAM HAKKINDA NE DİYEBİLİRİM?"

Acun Ilıcalı'yla olan fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Yunan futbolcu, "Bu adam hakkında ne diyebilirim ki? Yalnızca tanıştıysanız anlayabilirsiniz." diyerek ünlü televizyoncuya olan hayranlığını dile getirdi.

Fenerbahçeli taraftarların büyük beğenisini kazanan fotoğraf, sosyal medyada kısa sürede gündem olmayı başardı.

(Ensonhaber)