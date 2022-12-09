Acun Ilıcalı açıkladı! 'Yeni bir kulüp daha satın alacağım'

Championship ekiplerinden Hull City'i satın alması ile büyük ses getiren Acun Ilıcalı, takımının gelişimi için kesenin ağzını açtı. Üst üste transferlerle takımı olduğunda çok daha iyi yerlere getiren Ilıcalı, futbol alanında yatırımlarını sürdürmeye hazırlanırken yeni projesini de taraftarlarla paylaştı.

Hull City; geçmişte Jarrod Bowen, Keane Lewis-Potter ve Jacob Greves gibi genç oyuncuları A takıma çıkarmıştı. Fakat 16 oyuncunun kadroya katıldığı yoğun yaz transfer döneminde hiçbir oyuncu A takıma yükselme şansını elde edemedi. Bu konu, Acun Ilıcalı'nın da gündeminde önemli yer edinirken çözüm yolları aranmaya başlandı.

Hull Live, Acun Ilıcalı'nın taraftarlarla gerçekleştirdiği görüşmeden detayları paylaştı. Acun Ilıcalı, genç oyuncular konusundaki durumun menajer Liam Rosenior tarafından da kendilerine iletildiğini belirtti.

'TRANSFER YOKKEN BU GENÇLER YETENEKLERİNİ GÖSTEREBİLECEK ŞEKİLDE OYNUYORLARDI'

Ilıcalı, "Bana az önce belirttiğiniz şeyi Liam da akademiden A takıma gelmenin ve becelerilerini göstermenin zorluğuna dikkat çekerek bize iletti. Lewis-Potter ve Greaves'in geçmişteki yükselişleri, transferlerin pek olmamasından kaynaklıydı. Transfer yokken bu gençler yeteneklerini gösterebilecek şekilde oynuyorlardı. Biri Premier Lig'e gitti, diğeri parlamaya devam ediyor" diye konuştu.

ILICALI'DAN YENİ KULÜP PROJESİ

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, daha fazla gencin A takıma yükeldiğini görmek istiyor ve bunu sağlayabilecek planını da hazırlamış durumda. Ilıcalı, yeni bir kulüp satın alma projesini taraftarlarla paylaştı.

Acun Ilıcalı, rekabetçi bir ligde bir kulüp daha almak istiyor. Böylece genç oyuncuların Hull City'nin A takımına yükselmeden önce orada üst düzey futbola adapte olabilmeleri planlanıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ilıcalı, "Fikrim genç yeteneklerimizi geliştirmemize yardımcı olabilecek başka bir takım almak. Bunu başararak gençlerimize yardımcı olacak bir takım ve ayrıca o ligde birkaç genç oyuncuyu daha kadroya katmak istiyorum. Rekabetçi maçlarda kendilerini geliştirerek daha yüksek seviyelere çıkmamıza yardımcı olurlar. Bu benim başka bir hayalim ve bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Umarım başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın hangi kulübü satın alacağı ise merak konusu oldu.