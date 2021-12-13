Acun'a bir destek de Hull City taraftarından

Futbola olan düşkünlüğüyle bilinen Acun Ilıcalı, İngiltere Championship takımlarından Hull City'i almak için çalışmalara başladı.

Sık sık kulübü ziyaret eden Ilıcalı, işlemlerin olumlu yönde gittiğini duyurdu. Acun Ilıcalı’nın Hull City’e ilgisi şehirde büyük bir heyecana neden oldu.

Bir röportajında 'İngiltere’den takım almak en büyük hayalimdi' diyen Ilıcalı’ya Hull City taraftarı pankartla cevap verdi.

Şimdiden taraftarın desteğini aldı

Bristol City maçı öncesi tribünde “Acun’un bir hayali vardı, güzel günler bizi çağırıyor” pankartı açan taraftarlar Türk bayraklarıyla ünlü televizyoncuya destek verdi.