Açılış maçı 20 kasım pazar akşamı Katar Ekvator arasında oynanacak

Milyonlarca sporseverin heyecanla beklediği 2022 Dünya Kupası'nda ilk maç 20 Kasım'da oynanacak.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre ev sahibi Katar, Ekvador'u konuk edecek.

A Grubu'nda Katar ile Ekvador arasındaki turnuvanın açılış maçı, Al Bayt Stadı'nda saat 19.00'da yapılacak.

Daha önce açılış maçı olarak planlanan Senegal-Hollanda karşılaşması ise 21 Kasım'da saat 19.00'da oynanacak.

TARİHTE İLK KEZ KIŞ AYLARINDA YAPILACAK

32 takımın yer alacağı Dünya Kupası tarihinde ilk kez Orta Doğu'da düzenleniyor.

Hava sıcaklığının Katar'da yüksek olmasından dolayı turnuva Kasım ve Aralık aylarında düzenlenecek.

2022 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

20 Kasım Pazar - Açılış maçı

Katar - Ekvador - Al Bayt Stadyumu 19:00



21 Kasım Pazartesi

A Grubu

Senegal - Hollanda - Al Thumama Stadyumu (yerel saatle 13:00)

B Grubu

İngiltere - İran - Khalifa Uluslararası Stadyumu 16.00

ABD - Galler - Ahmad Bin Ali Stadyumu 22.00



22 Kasım Salı

C Grubu

Arjantin v Suudi Arabistan - Lusail Stadyumu (yerel saatle 1:00 pm)

Meksika v Polonya — Stadyum 974 (yerel saatle 19:00)

D Grubu

Danimarka - Tunus - Education City Stadyumu (yerel saatle 16:00)

Fransa - Avustralya - Al Janoub Stadyumu (yerel saatle 22:00)



23 Kasım Çarşamba

E Grubu

Almanya v Japonya - Khalifa Uluslararası Stadyumu (yerel saatle 16:00)

İspanya v Kosta Rika - Al Thumama Stadyumu (yerel saatle 19:00)



F Grubu

Fas v Hırvatistan - Al Bayt Stadyumu (yerel saatle 1:00 pm)

Belçika v Kanada - Ahmad Bin Ali Stadyumu, (yerel saatle 10:00 pm)



24 Kasım Perşembe

G Grubu

İsviçre - Kamerun - Al Janoub Stadyumu (yerel saatle 1:00 pm)

Brezilya v Sırbistan - Lusail Stadyumu (yerel saatle 22:00)

H Grubu

Uruguay v Güney Kore - Education City Stadyumu (yerel saatle 16:00)

Portekiz v Gana - Stadyum 974 (yerel saatle 19:00)



25 Kasım Cuma

A Grubu

Katar v Senegal - Al Thumama Stadyumu (yerel saatle 16:00)

Hollanda v Ekvador - Khalifa Uluslararası Stadyumu (yerel saatle 19:00)

B Grubu

Galler v İran - Ahmad Bin Ali Stadyumu (yerel saatle 1:00 pm)

İngiltere v ABD - Al Bayt Stadyumu, (yerel saatle 10:00 pm)



26 Kasım Cumartesi

C Grubu

Polonya - Suudi Arabistan - Education City Stadyumu (yerel saatle 16:00)

Arjantin - Meksika - Lusail Stadyumu (yerel saatle 10:00)

D Grubu

Tunus v Avustralya - Al Janoub Stadyumu (yerel saatle 1:00 pm)

Fransa v Danimarka - Stadyum 974 (yerel saatle 19:00)



27 Kasım Pazar

E Grubu

Japonya v Kosta Rika - Ahmad Bin Ali Stadyumu (yerel saatle 1:00 pm)

İspanya v Almanya - Al Bayt Stadyumu (yerel saatle 22:00)

F Grubu

Belçika - Fas - Al Thumama Stadyumu (yerel saatle 16:00)

Hırvatistan - Kanada - Khalifa Uluslararası Stadyumu (yerel saatle 19:00)



28 Kasım Pazartesi

G Grubu

Kamerun - Sırbistan - Al Janoub Stadyumu (yerel saatle 1:00 pm)

Brezilya v İsviçre - Stadyum 974 (yerel saatle 19:00)

H Grubu

Güney Kore - Gana - Education City Stadyumu (yerel saatle 16:00)

Portekiz - Uruguay - Lusail Stadyumu (yerel saatle 22:00)



29 Kasım Salı

A Grubu

Hollanda v Katar - Al Bayt Stadyumu (yerel saatle 18:00)

Ekvador v Senegal - Khalifa Uluslararası Stadyumu (yerel saatle 18:00)

B Grubu

İran - ABD - Al Thumama Stadyumu (yerel saatle 22:00)

Galler - İngiltere - Ahmad Bin Ali Stadyumu (yerel saatle 10:00)



30 Kasım Çarşamba

C Grubu

Polonya - Arjantin - Stadyum 974 (yerel saatle 22:00)

Suudi Arabistan - Meksika - Lusail Stadyumu (yerel saatle 22:00)

D Grubu

Avustralya - Danimarka - Al Janoub Stadyumu (yerel saatle 18:00)

Tunus - Fransa - Education City Stadyumu (yerel saatle 18:00)



1 Aralık Perşembe

E Grubu

Japonya - İspanya - Khalifa Uluslararası Stadyumu (yerel saatle 10:00)

Kosta Rika - Almanya - Al Bayt Stadyumu (yerel saatle 22:00)

F Grubu

Hırvatistan - Belçika - Ahmad Bin Ali Stadyumu (yerel saatle 18:00)

Kanada - Fas - Al Thumama Stadyumu (yerel saatle 18:00)



2 Aralık Cuma

G Grubu

Sırbistan - İsviçre - Stadyum 974 (yerel saatle 22:00)

Kamerun - Brezilya - Lusail Stadyumu (yerel saatle 22:00)

H Grubu

Gana - Uruguay - Al Janoub Stadyumu (yerel saatle 18:00)

Güney Kore - Portekiz - Education City Stadyumu (yerel saatle 18:00)



SON 16 TURU

3 Aralık Cumartesi

Maç 49 - A Grubu galibi v B Grubu ikincisi - Khalifa Uluslararası Stadyumu (yerel saatle 18:00)

50. Maç - C Grubu galibi v D Grubu ikincisi - Ahmad Bin Ali Stadyumu (yerel saatle 22:00)



4 Aralık Pazar

51. Maç - B Grubu galibi v A Grubu ikincisi - Al Bayt Stadyumu (yerel saatle 10:00)

52. Maç - D Grubu galibi v C Grubu ikincisi - Al Thumama Stadyumu (yerel saatle 18:00)



5 Aralık Pazartesi

Maç 53 - E Grubu galibi v F Grubu ikincisi - Al Janoub Stadyumu, (yerel saatle 18:00)

54. Maç - G Grubu galibi v H Grubu ikincisi - Stadyum 947, (yerel saatle 10:00)



6 Aralık Salı

Maç 55 - F Grubu galibi v E Grubu ikincisi - Education City Stadyumu (yerel saatle 18:00)

56. Maç - H Grubu galibi v G Grubu ikincisi - Lusail Stadyumu (yerel saatle 10:00)



ÇEYREK FİNAL MAÇLARI

9 Aralık Cuma

57. Maç - 49. Maç galibi v 50. Maç galibi - Lusail Stadyumu (10:00 yerel saat)

58. Maç - 53. Maç galibi v 54. Maç galibi - Education City Stadyumu (yerel saatle 18:00)



10 Aralık Cumartesi

59. Maç - 51. Maç galibi v 52. Maç galibi - Al Bayt Stadyumu (10:00 yerel saat)

60. Maç - 55. Maç galibi v 56. Maçın galibi - Al Thumama Stadyumu (yerel saatle 18:00)



YARI FİNAL MAÇLARI

13 Aralık Salı

61. Maç - 57. Maç galibi v 58. Maç galibi - Lusail Stadyumu (yerel saatle 22:00)



14 Aralık Çarşamba

62. Maç - 59. Maçın galibi v 60. maçın galibi - Al Bayt Stadyumu (yerel saatle 22:00)



ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

17 Aralık Cumartesi

Maç 63 - Khalifa Uluslararası Stadyumu (yerel saatle 18:00)



2022 DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Dev final 18 Aralık Pazar günü oynanacak.