Açılış maçı 20 kasım pazar akşamı Katar Ekvator arasında oynanacak
Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası 20 Kasım'da başlıyor. Ev sahibi Katar açılış maçında Ekvador ile mücadele edecek. Dev turnuvanın maç saatleri ve günleri açıklandı.
Milyonlarca sporseverin heyecanla beklediği 2022 Dünya Kupası'nda ilk maç 20 Kasım'da oynanacak.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre ev sahibi Katar, Ekvador'u konuk edecek.
A Grubu'nda Katar ile Ekvador arasındaki turnuvanın açılış maçı, Al Bayt Stadı'nda saat 19.00'da yapılacak.
Daha önce açılış maçı olarak planlanan Senegal-Hollanda karşılaşması ise 21 Kasım'da saat 19.00'da oynanacak.
TARİHTE İLK KEZ KIŞ AYLARINDA YAPILACAK
32 takımın yer alacağı Dünya Kupası tarihinde ilk kez Orta Doğu'da düzenleniyor.
Hava sıcaklığının Katar'da yüksek olmasından dolayı turnuva Kasım ve Aralık aylarında düzenlenecek.
2022 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ
20 Kasım Pazar - Açılış maçı
Katar - Ekvador - Al Bayt Stadyumu 19:00
21 Kasım Pazartesi
A Grubu
Senegal - Hollanda - Al Thumama Stadyumu (yerel saatle 13:00)
B Grubu
İngiltere - İran - Khalifa Uluslararası Stadyumu 16.00
ABD - Galler - Ahmad Bin Ali Stadyumu 22.00
22 Kasım Salı
C Grubu
Arjantin v Suudi Arabistan - Lusail Stadyumu (yerel saatle 1:00 pm)
Meksika v Polonya — Stadyum 974 (yerel saatle 19:00)
D Grubu
Danimarka - Tunus - Education City Stadyumu (yerel saatle 16:00)
Fransa - Avustralya - Al Janoub Stadyumu (yerel saatle 22:00)
23 Kasım Çarşamba
E Grubu
Almanya v Japonya - Khalifa Uluslararası Stadyumu (yerel saatle 16:00)
İspanya v Kosta Rika - Al Thumama Stadyumu (yerel saatle 19:00)
F Grubu
Fas v Hırvatistan - Al Bayt Stadyumu (yerel saatle 1:00 pm)
Belçika v Kanada - Ahmad Bin Ali Stadyumu, (yerel saatle 10:00 pm)
24 Kasım Perşembe
G Grubu
İsviçre - Kamerun - Al Janoub Stadyumu (yerel saatle 1:00 pm)
Brezilya v Sırbistan - Lusail Stadyumu (yerel saatle 22:00)
H Grubu
Uruguay v Güney Kore - Education City Stadyumu (yerel saatle 16:00)
Portekiz v Gana - Stadyum 974 (yerel saatle 19:00)
25 Kasım Cuma
A Grubu
Katar v Senegal - Al Thumama Stadyumu (yerel saatle 16:00)
Hollanda v Ekvador - Khalifa Uluslararası Stadyumu (yerel saatle 19:00)
B Grubu
Galler v İran - Ahmad Bin Ali Stadyumu (yerel saatle 1:00 pm)
İngiltere v ABD - Al Bayt Stadyumu, (yerel saatle 10:00 pm)
26 Kasım Cumartesi
C Grubu
Polonya - Suudi Arabistan - Education City Stadyumu (yerel saatle 16:00)
Arjantin - Meksika - Lusail Stadyumu (yerel saatle 10:00)
D Grubu
Tunus v Avustralya - Al Janoub Stadyumu (yerel saatle 1:00 pm)
Fransa v Danimarka - Stadyum 974 (yerel saatle 19:00)
27 Kasım Pazar
E Grubu
Japonya v Kosta Rika - Ahmad Bin Ali Stadyumu (yerel saatle 1:00 pm)
İspanya v Almanya - Al Bayt Stadyumu (yerel saatle 22:00)
F Grubu
Belçika - Fas - Al Thumama Stadyumu (yerel saatle 16:00)
Hırvatistan - Kanada - Khalifa Uluslararası Stadyumu (yerel saatle 19:00)
28 Kasım Pazartesi
G Grubu
Kamerun - Sırbistan - Al Janoub Stadyumu (yerel saatle 1:00 pm)
Brezilya v İsviçre - Stadyum 974 (yerel saatle 19:00)
H Grubu
Güney Kore - Gana - Education City Stadyumu (yerel saatle 16:00)
Portekiz - Uruguay - Lusail Stadyumu (yerel saatle 22:00)
29 Kasım Salı
A Grubu
Hollanda v Katar - Al Bayt Stadyumu (yerel saatle 18:00)
Ekvador v Senegal - Khalifa Uluslararası Stadyumu (yerel saatle 18:00)
B Grubu
İran - ABD - Al Thumama Stadyumu (yerel saatle 22:00)
Galler - İngiltere - Ahmad Bin Ali Stadyumu (yerel saatle 10:00)
30 Kasım Çarşamba
C Grubu
Polonya - Arjantin - Stadyum 974 (yerel saatle 22:00)
Suudi Arabistan - Meksika - Lusail Stadyumu (yerel saatle 22:00)
D Grubu
Avustralya - Danimarka - Al Janoub Stadyumu (yerel saatle 18:00)
Tunus - Fransa - Education City Stadyumu (yerel saatle 18:00)
1 Aralık Perşembe
E Grubu
Japonya - İspanya - Khalifa Uluslararası Stadyumu (yerel saatle 10:00)
Kosta Rika - Almanya - Al Bayt Stadyumu (yerel saatle 22:00)
F Grubu
Hırvatistan - Belçika - Ahmad Bin Ali Stadyumu (yerel saatle 18:00)
Kanada - Fas - Al Thumama Stadyumu (yerel saatle 18:00)
2 Aralık Cuma
G Grubu
Sırbistan - İsviçre - Stadyum 974 (yerel saatle 22:00)
Kamerun - Brezilya - Lusail Stadyumu (yerel saatle 22:00)
H Grubu
Gana - Uruguay - Al Janoub Stadyumu (yerel saatle 18:00)
Güney Kore - Portekiz - Education City Stadyumu (yerel saatle 18:00)
SON 16 TURU
3 Aralık Cumartesi
Maç 49 - A Grubu galibi v B Grubu ikincisi - Khalifa Uluslararası Stadyumu (yerel saatle 18:00)
50. Maç - C Grubu galibi v D Grubu ikincisi - Ahmad Bin Ali Stadyumu (yerel saatle 22:00)
4 Aralık Pazar
51. Maç - B Grubu galibi v A Grubu ikincisi - Al Bayt Stadyumu (yerel saatle 10:00)
52. Maç - D Grubu galibi v C Grubu ikincisi - Al Thumama Stadyumu (yerel saatle 18:00)
5 Aralık Pazartesi
Maç 53 - E Grubu galibi v F Grubu ikincisi - Al Janoub Stadyumu, (yerel saatle 18:00)
54. Maç - G Grubu galibi v H Grubu ikincisi - Stadyum 947, (yerel saatle 10:00)
6 Aralık Salı
Maç 55 - F Grubu galibi v E Grubu ikincisi - Education City Stadyumu (yerel saatle 18:00)
56. Maç - H Grubu galibi v G Grubu ikincisi - Lusail Stadyumu (yerel saatle 10:00)
ÇEYREK FİNAL MAÇLARI
9 Aralık Cuma
57. Maç - 49. Maç galibi v 50. Maç galibi - Lusail Stadyumu (10:00 yerel saat)
58. Maç - 53. Maç galibi v 54. Maç galibi - Education City Stadyumu (yerel saatle 18:00)
10 Aralık Cumartesi
59. Maç - 51. Maç galibi v 52. Maç galibi - Al Bayt Stadyumu (10:00 yerel saat)
60. Maç - 55. Maç galibi v 56. Maçın galibi - Al Thumama Stadyumu (yerel saatle 18:00)
YARI FİNAL MAÇLARI
13 Aralık Salı
61. Maç - 57. Maç galibi v 58. Maç galibi - Lusail Stadyumu (yerel saatle 22:00)
14 Aralık Çarşamba
62. Maç - 59. Maçın galibi v 60. maçın galibi - Al Bayt Stadyumu (yerel saatle 22:00)
ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI
17 Aralık Cumartesi
Maç 63 - Khalifa Uluslararası Stadyumu (yerel saatle 18:00)
2022 DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?
Dev final 18 Aralık Pazar günü oynanacak.