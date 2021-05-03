Achraf Hakimi: Real Madrid'den gönderildim

Sezon başında Real Madrid'den Inter'e trasfer olan ve takımının İtalya şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Achraf Hakimi, El Chiringuito'ya konuştu.

"KİMSE BENİ TEBRİK ETMEDİ"

Hakimi, "İnsanların çok konuştuğu bir noktaya açıklık getirmek istiyorum. Real Madrid'e oynamak, formayı almak için geri döndüm. İlk 11'de yerim garanti olmadığı için dönmek istemediğimi söyledir ama bu yalan. Real Madrid benim evim. Oynamayı çok isterdim. Ancak koşullar nedeniyle Real Madrid'den gönderildim." dedi.

Real Madrid'den kimsenin kendisini İtalya şampiyonluğu için kutlamadığını söyleyen Hakimi, "Ne Zidane ne de Florentini arayıp beni tebrik etmedi." ifadelerini kullandı.

(Ensonhaber)