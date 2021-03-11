Aboubakar: Yürekten oynuyoruz

Beşiktaş'ın önemli golcüsü Vincent Aboubakar, çocukluk yıllarından bugüne olan serüvenini kulübün dergisine verdiği röportajda anlattı.

Beşiktaş'taki atmosferden oldukça mutlu olduğunu belirten Aboubar, "Portekiz ve Fransa’da oynadım ama oralarda görmediğim şey şu ki buradaki taraftar oyuncusunu gerçekten seviyor. Yüreğine basıyor. Bu çok özel bir şey. Ve yürekli oyuncuyu seviyorlar. Oynadığım diğer liglerde bunu görmedim." dedi.

''Beşiktaş benim evim. Bu evi tanıyorum'' diyen Aboubakar futbola nasıl başladığını şu sözlerle anlattı:

“Okula gidiyordum ve bir seçim yapmam gerekiyordu. Okula mı gideceğim yoksa Coton Sport’un altyapısına mı devam edeceğim? Ailem de okulumu destekleyecek maddi güce sahip olmadığı için, Coton Sport’ta A takıma seçilmem futbolda devam etmemi kolaylaştırdı. Ben de böylece profesyonel futbola başlamış oldum. Güçlü bir aileden geliyorum. Karakterli ve yürekli bir aileden. Annem benimle değil artık ama ona teşekkür etmek, şükran duyduğumu ifade etmek isterim. Annem ve babam bu aileyi büyüttüler ve ailenin birliği ve beraberliği için bize enerji verdiler.”

Önceden oynadığı kulüplerde böyle bir atmosferde bulunmadığını belirten yıldız oyuncu,

"Portekiz ve Fransa’da oynadım ama oralarda görmediğim şey şu ki buradaki taraftar oyuncusunu gerçekten seviyor. Yüreğine basıyor. Bu çok özel bir şey. Ve yürekli oyuncuyu seviyorlar. Oynadığım diğer liglerde bunu görmedim." dedi.

Takımının oyunuyla ilgili konuşan Vincent Aboubakar, "Çok iyi oyuncularımız var. Yürekli oynayan oyuncular. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Bu siyah beyaz formayı terimizle ıslatmak istiyoruz ve sahaya karakter koyuyoruz." diyerek görüş belirtti.

Pandemi dolayısıyla maçların seyircisiz oynanmasına da değinen Aboubakar şöyle konuştu: