Aboubakar: Yükselişteyken sürekli sakatlık yaşıyorum

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar, sakatlığı hakkında açıklamalar yaptı. Golcü futbolcu, yaşadığı sakatlığa karşın en iyi şekilde sahaya döneceği yönünde umut taşıyor.

"Güçlü bir zihin hayatın anahtarı"

Canal Plus'a konuşan Aboubakar, "Çok şükür, bugün yine gülümsüyorum. Kariyerimde beni rahatsız eden şey yükselişte olduğum her zaman sakatlar yaşamam. Tanrı'ya şükür geri dönme yeteneğim var. Güçlü bir zihne sahip olmak, hayatın anahtarı" ifadelerini kullandı.

"Birçok kulüp sakatlığımdan korktu"

Golcü oyuncu, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kendisine önyargılı bakan kulüpler olduğunu ifade etti. Aboubakar, "Birçok kulüp sakatlığımdan korktu. Beşiktaş da sözleşmeme özel maddeler koydurdu. Aralık ayından önce sakatlansam Porto'ya dönme durumum olabilirdi. Şükürler olsun sakatlığım nüksetmedi. Beşiktaş hırslı bir kulüp ve burada iyi insanlar var" açıklamasını yaptı.

"Muazzam bir potansiyele sahip olduğumu biliyorum"

Öte yandan Aboubakar, yeteneklerine güveniyor. Siyah-beyazlı golcü, "Belki dünyanın en büyük kulüplerinde oynama fırsatım olmadı ama neler yapabileceğimin farkındayım. Muazzam bir potansiyele sahip olduğumu biliyorum" açıklamasını yaptı.

Vincent Aboubakar'ın bu sezonki performansı

Beşiktaş'ta bu sezon başarılı bir performans sergileyen Vincent Aboubakar, ligde 25 maçta 15 gol 5 asist üretirken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 1 gol attı. Aboubakar, ligdeki son maçını 21 Mart'ta 1-1 biten Fenerbahçe derbisinde oynamıştı. Futbolcunun Erzurumspor maçında oynama ihtimali çok düşük görünüyor.

(Ajansspor)