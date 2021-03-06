Aboubakar, Larin’i geçti

Gaziantep FK karşısında attığı 2 golle Beşiktaş’a galibiyeti getiren isim olan Aboubakar, ligdeki gol sayısını 15’e yükseltirken takım arkadaşı Larin’i geçti.

Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, Gaziantep FK karşısında siyah-beyazlıları galibiyete uçuran isim oldu. 15. dakikada Ghezzal’ın pasında kaleci Günay’ı çalımlayarak topu filelere gönderen yıldız golcü, 72. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Larin’in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Aboubakar, ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı ve skoru 2-0’a getiren vuruşu yaptı. Bu gollerle birlikte gol sayısını 15’e yükselten yıldız futbolcu, 13 golü bulunan Larin’i geride bırakarak gol krallığı yarışında ikinci sıraya yükseldi. Aboubakar, krallık mücadelesinde 18 golü bulunan Boupendza ile de aradaki gol farkını 3’e indirmeyi başardı. Kamerunlu futbolcu bu sezon 4 de asist yaptı.