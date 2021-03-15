Son Dakika
Aboubakar'ın favori 11'i
Kartal'ın başarılı golcüsü Vincent Aboubakar; birlikte oynadığı, izlediği ve karşılıklı oynadığı oyuncular arasından ilk 11 yaptı.
Spor 15.03.2021, 15:32
3
Bu sezonki performansıyla Beşiktaş'ta parlayan oyuncu Aboubakar, Beşiktaş Dergisi'ne verdiği röportajda favori 11'ini belirledi.
Santrafor: Lewandowksi
Sol Kanat: Ronaldinho
10 Numara: Neymar
Sağ Kanat: Cristiano Ronaldo
Ön liberolar: Xavi ve İniesta
Sol Bek: David Alaba
Sol Stoper: Sergio Ramos
Sağ Stoper: Virgil Van Dijk
Sağ Bek: Kimmich
Kaleci: Neuer