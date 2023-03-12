Beşiktaş’ın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar gollerine devam ediyor. Yıldız oyuncu, Ankaragücü’nden sonra Başakşehir maçında da 1 gol kaydetti.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Başakşehir’e konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar, Ankaragücü karşılaşmasından sonra Medipol Başakşehir karşısında da takımının ilk golünü atarak Süper Lig’de üst üste ikinci maçta da gol atmayı başardı.

Beşiktaş’taki üçüncü dönemini yaşayan 31 yaşındaki golcü oyuncu, bu maçla birlikte ligde çıktığı 6 müsabakada 2 gol kaydetti.

Kamerunlu oyuncu, Başakşehir müsabakasına 11’de sahaya çıktı ve 90 dakika sahada kaldı.