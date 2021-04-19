banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Navalny'nin durumu ağırlaştı! Hastaneye sevk ediliyor
Navalny'nin durumu ağırlaştı! Hastaneye sevk ediliyor
12 Eylül komutanlarından Necdet Üruğ 100 yaşında hayatını kaybetti
12 Eylül komutanlarından Necdet Üruğ 100 yaşında hayatını kaybetti
Ahmet Şık TİP'e katıldı
Ahmet Şık TİP'e katıldı
Yargıtay'dan ilginç nafaka kararı!
Yargıtay'dan ilginç nafaka kararı!

Aboubakar geri döndü

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar sakatlığını tamamen atlatarak takımla birlikte idmanlara başladı.

Spor 19.04.2021, 10:47
4
Aboubakar geri döndü

Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olacak olan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sevinci yaşanıyor.

SİVAS MAÇINDA SAHADA

Bu sezon Larin'le birlikte takımın en golcü futbolcusu olan Kamerunlu golcü 3 haftalık sakatlığının ardından antrenmana çıktı.

Takımla birlikte çalışmalara başlayan 29 yaşındaki santrfor şans verilmesi halinde Sivasspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

Golcü futbolcu bu sezon 28 maçta 16 gol 5 asistlik performans sergiledi.

(Ensonhaber)

banner478
Yorumlar (0)
banner470
12°
hafif yağmur