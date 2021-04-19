Son Dakika
Aboubakar geri döndü
Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar sakatlığını tamamen atlatarak takımla birlikte idmanlara başladı.
Spor 19.04.2021, 10:47
4
Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olacak olan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sevinci yaşanıyor.
SİVAS MAÇINDA SAHADA
Bu sezon Larin'le birlikte takımın en golcü futbolcusu olan Kamerunlu golcü 3 haftalık sakatlığının ardından antrenmana çıktı.
Takımla birlikte çalışmalara başlayan 29 yaşındaki santrfor şans verilmesi halinde Sivasspor karşılaşmasında forma giyebilecek.
Golcü futbolcu bu sezon 28 maçta 16 gol 5 asistlik performans sergiledi.
(Ensonhaber)