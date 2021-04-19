Aboubakar geri döndü

Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olacak olan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sevinci yaşanıyor.

SİVAS MAÇINDA SAHADA

Bu sezon Larin'le birlikte takımın en golcü futbolcusu olan Kamerunlu golcü 3 haftalık sakatlığının ardından antrenmana çıktı.

Takımla birlikte çalışmalara başlayan 29 yaşındaki santrfor şans verilmesi halinde Sivasspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

Golcü futbolcu bu sezon 28 maçta 16 gol 5 asistlik performans sergiledi.

(Ensonhaber)