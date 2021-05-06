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Aboubakar, Galatasaray derbisinde oynayamayacak
Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Spor 06.05.2021, 20:59
Süper Lig lideri Beşiktaş, 40. haftada Galatasaray’ın konuğu olacak.
Siyah-beyazlılar'da derbi öncesi Vincent Aboubakar’ın durumu belli oldu. Sakatlığı süren Kamerunlu golcü, karşılaşmada forma giyemeyecek.
N’KOUDOU’NUN DURUMU BELİRSİZ
Tedavisi devam eden Kevin N’Koudou’nun ise durumu belirsiz. Fransız oyuncunun maç kadrosunda olma ihtimali düşük.
Teknik Direktör Sergen Yalçın, Aboubakar ve N’Koudou’nun yokluğunda hücum hattını Larin, Gökhan Töre ve Ghezzal’dan oluşturacak.
Gökhan’a forvette görev vermeyi planlayan Yalçın, Larin’i ise sol kanatta sahaya sürmeye hazırlanıyor.