Aboubakar'dan sözleşme açıklaması: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta tecrübeli golcü Vincent Aboubakar önemli açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 15 golle takımının en önemli parçalarından biri olmuştu. Ancak Aboubakar ligin son haftalarında sakatlığından dolayı düzenli forma şansı bulamadı.

Tecrübeli golcünün açıklamaları şu şekilde:

"Beni buraya bir kez daha getirdiği için Beşiktaş'a, başkana ve iyi bir menajerim var, ona teşekkür etmek istiyorum. Sakatlıklarımdan dolayı Porto'da zor zamanlar geçiriyordum. Yeniden buraya döndüm ve oynamaya başladım."

'Hedefsiz yaşanmaz'

"Hayat felsefemde, devamlı önüme hedefler koyarım. Bence hedefsiz yaşanmaz. Kulüp olarak bir hedefimiz vardı. Futbolcu, kendi içinde bireysel bir sporcu. Biz bireysel olarak, bütün futbolcular kendi üstümüze düşeni yaptık ve bunu grup sporuna dönüştürerek başarılı olduk."

'Şampiyonluğu hak ettik'

"Göztepe maçının ikinci yarısını izleyemedim. Odaya, dua etmeye gittim. Buraya ilk geldiğimde şampiyon olacağımızı biliyordum. 'Biz şampiyon olmadan bu lig bitmeyecek' inancındaydım. Biz bu şampiyonluğu hak ettik."

"Deplasmanda oynadığımız Yeni Malatyaspor maçını 1-0 kazandık golü Atiba attı, Asisti ben yaptım. Rakiplerle arayı açmıştık. Benim için golden daha değerliydi."

'Ben futbolcuyum'

"Benim hayatımda sosyal medya paylaşımlarına yer yok, ben futbolcuyum."

'Finalde yokum'

"Finalde oynamayacağım. Tedavim vardı, siz çağırdığınız için geldim. Sakatlığımı yavaş yavaş biraz daha az hissediyorum. Milli takıma da haber verdim, oynayamayacağımı söyledim. Beni çağırmamalarını istedim."

Beşiktaş'ta kalacak mı?

"Kesinlikle burada kalmak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum ama kulübün menajerimle konuşması lazım. Kontratımda 30 maç oynama zorunluluğu maddesi olduğunu sonradan öğrendim"