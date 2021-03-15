Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a övgü dolu sözler

Beşiktaş'ın gözde oyuncularından Aboubakar, Beşiktaş Dergisi'ne verdiği röportajda Sergen Yalçın gibi bir iz bırakmak istediğini söyledi.

Bu sezon oynadığı oyundan ve performansından taraftarları bir hayli memnun bırakan Aboubakar, yaptığı açıklamalarda takımdaki en özel oyuncunun Necip Uysal olduğunu belirtti.

29 yaşındaki futbolcu, Sergen Yalçın'ın Kara Kartal için önemini şu cümlelerle anlattı:

"Sergen Yalçın'ı futbolcuyken izlememiştim ve çok fazla tanımıyordum ama güzel bir gelenek başlatıyor. Beşiktaş'ta oynamış, ismini bırakmış ve şu an da teknik direktörlük yapıyor. Bu geleneğin devam etmesi lazım. Sergen Yalçın gibi arkanızda iyi bir isim bırakıp, efsane olmak ve saygı kazanmak önemli."

Yıldız futbolcu, sezon boyunca kendisini en üzen anın 22. haftada oynadıkları ve 2-1 kaybettikleri Trabzonspor karşılaşmasında kaçırdığı gol olduğunu ifade etti.

Takım için en özel futbolcuyu da açıklayan Aboubakar, şöyle devam etti:

"Oyuncuların ne kadar katkı vermek istedikleri çok önemli. Bu hislerimizi, kazanmayı ne kadar istediğimizi kontrol edebilirsek fark yaratabiliriz. Necip Uysal gibi karakterli oyuncular her zaman çok önemlidir. Çok özel bir futbolcu. Allah onu korumaya devam etsin."