Aboubakar'dan iyi haber!

Beşiktaş, Süper Lig’de Bş. Bld. Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı.

Milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle Süper Lig'deki Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında yer alamayan Vincent Aboubakar, takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı.

Aboubakar'ın Erzurumspor ile oynanacak maçının kadrosunda yer alamayacağı ancak Ankaragücü karşılaşmasında sahada olacağı ifade ediliyor.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’de Bş. Bld. Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın (10 Nisan) saat 12.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00’da özel bir uçakla Erzurum’a giderek kampa girecek.

Pas ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

(Fanatik)