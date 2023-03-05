Aboubakar, Beşiktaş’taki üçüncü döneminde ilk golünü kaydetti

Vincent Aboubakar, Beşiktaş’taki üçüncü dönemindeki ilk golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında sahasında karşılaştığı Ankaragücü’nü 2-1’lik skorla mağlup etti. Bu maçta takımının ikinci golünü kaydeden Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı forma ile üçüncü dönemdeki ilk golüne ulaşmış oldu.

Kamerunlu santrfor siyah-beyazlı forma ile ilk kez transfer olduğu 2016-2017 sezonunda 12 gol, 4 asist kaydederken, ikinci dönemi olan 2020-2021 sezonunda ise 15 gol atıp 8 de asist yapmıştı.