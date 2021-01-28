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Abisini kıskandığı için başladığı sporda başarıdan başarıya koşuyor

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Alperen Terzi, abisini kıskanarak başladığı boks sporunda Türkiye şampiyonluğunun da aralarında olduğu çok sayıda derece elde etti. Terzi, şimdi ise olimpiyatlarda ülkesini temsil etmenin hayalini kuruyor.

Spor 28.01.2021, 09:47
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Abisini kıskandığı için başladığı sporda başarıdan başarıya koşuyor

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Alperen Terzi, abisini kıskanarak başladığı boks sporunda Türkiye şampiyonluğunun da aralarında olduğu çok sayıda derece elde etti. Terzi, şimdi ise olimpiyatlarda ülkesini temsil etmenin hayalini kuruyor.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Alperen Terzi, yaklaşık 7 yıl önce abisinin yaptığı Muay Thai sporuna özenmeye başladı. Abisinin antrenmanlarda kullandığı eldiveni eline takarak çeşitli yerlere vurmaya başlayan Terzi, bu şekilde boks sporuyla tanıştı. Daha sonra şu anda çalıştığı hocasının kendisini keşfetmesi üzerine Terzi, abisinden gördüğü ve çok kıskandığı sporu ringde yapmaya başladı. Spora başlamasının ardından kendisini hızlı bir şekilde geliştiren genç sporcu, ilk senesinde Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Daha sonra da çeşitli dereceler kazanmayı başaran Alperen Terzi, en son yapılan şampiyonada da yeniden Türkiye şampiyonu oldu. Başarılı boksör, şimdi ise Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece elde edebilmek için Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nde sabah akşam antrenman yaparak ter döküyor. 17 yaşındaki Terzi, olimpiyatlarda derece elde edip, ay yıldızlı bayrağı göndere çektirerek İstiklal Marşı’nı okutacağı günün hayalini kuruyor.

“Öncelikle hedefim, dünya şampiyonasında derece yapmak”

Boksa, abisini kıskanarak başladığını dile getiren Alperen Terzi, “Abim, zamanında Muay Thai yapıyordu. Ben de onun eldivenlerini alıp, duvarlara vuruyordum. Sonra hocam tuttu beni salona getirdi. Ondan sonra 2014 senesinde hazırlanmaya başladım. 2015 senesinde Türkiye şampiyonu oldum. Abimi geçmiştim. Ondan sonra iki sene artarda çeyrek finalde elendim. 2018 senesinde yıldızlar kategorisinde Türkiye ikincisi oldum, 2019 senesinde de Türkiye ikincisi oldum. Onun ardından milli takım kampında hazırlığımızı yaptık. Azerbaycan’da düzenlenen ve 9 ülkenin katıldığı Haydar Aliyev Boks Turnuvası’nda ikinci oldum, final oynadım. Ondan sonra 2020 senesinde de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldum. Abimi kıskanarak başladığım bu sporda öncelikle hedefim, dünya şampiyonasında derece yapmak. Ondan sonra da nasip olursa 2024 olimpiyatlarında ülkemi en güzel şekilde temsil ederek, bayrağımı göndere çekmek istiyorum. İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum. Günde iki antrenman yapıyoruz. Sabah koşularımız oluyor. Akşam da yine aynı şekilde salonda antrenmanlarımız, maçlarımız olsun, haftada bir kez kendi aramızda maç yapıyoruz. Kulüpte güzel bir şekilde antrenman yapıyoruz. Bu şekilde hazırlıklarımıza devam ediyoruz” dedi.

Selim Vinçoğlu: “Bu yıl çok iyi hazırlandı”

Genç boksörün geçtiğimiz sene birbirinden zorlu ve tecrübeli rakipleri eleyerek Türkiye şampiyonu olduğunu söyleyen Boks Milli Takımı Antrenörü Selim Vinçoğlu ise, “O yıl Avrupa’da dereceye giremedi ama bu yıl çok iyi hazırlandı. İnşallah dünya şampiyonasına hazırlıyoruz Alperen’i. Dördüncü ayda dünya şampiyonası olacak. Orada Alperen’den umutluyuz. İdmanlarımız maç takvimine göre değişiyor. Maç olmadığı zamanlar kuvvet antrenmanları, dayanıklılık antrenmanı yapıyoruz. Her antrenörün kendi özgü stilleri var, antrenman şekilleri var. Maça doğru biraz daha sıkılaştırıyoruz, çift idmana başlıyoruz. Bu şekilde form grafiğini daha yukarı çekmeye çalışıyoruz. Antrenmanlarımız bu şekilde devam ediyor” diye konuştu.

“Alperen’den dünya derecesi bekliyorum”

Alperen Terzi’nin Türkiye şampiyonluklarını hem kulübüne hem kendisine tattırdığını aktaran Vinçoğlu, “Ama şimdi Alperen’den beklentim, önce önümüzde dünya şampiyonası var, Avrupa şampiyonası var. Milli takımda da güzel bir hazırlık dönemi geçirip, milli takımda da çok değerli hocalarımız var, inanıyorum Alperen’i daha da yukarıya çekecekler, güzel bir hazırlık dönemi geçirdikten sonra Alperen’den dünya derecesi bekliyorum. Bunu yapacak kapasitede, yeter ki kendisine inansın, biz de yeterince onu çalıştıralım, inşallah derece bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Hüsamettin Ergül: “Kulübümüzün çok başarılı bir sporcusu, gelecek vaat ediyor”

Bu yıl kulübe boks branşını da ilave ettiklerini kaydeden Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül de, “Kulübümüzde milli takım antrenörü Selim Vinçoğlu hocamızla çalışıyoruz. Darıca’da bu bir ilk. Uzun yıllardan beri ben de sporun içinden birisi olarak bütün spor branşlarına karşı çok istekliyim zaten. Dolayısıyla Darıca’da biz hep şunu hedefledik; Darıca’nın ilgi gördüğü her branşa biz de ilgi gösterip, o yönde hareket ettik. Bu anlamda Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık bize hep destek oldu. Alperen , kulübümüzün çok başarılı bir sporcusu, gelecek vaat ediyor. Hocamızla sürekli yoğun antrenman temposunda çalışıyorlar. Ümit ediyorum, Avrupa ve dünya şampiyonu olacağına inanıyorum ben. Biz de Darıca Belediyesi olarak, belediye başkanımızın da desteğiyle her zaman Alperen’in yanında olacağız. Ben başarılar diliyorum. Alperen’e inanıyoruz ve güveniyoruz” ifadelerini kullandı.
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