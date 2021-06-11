Abdurrahim Albayrak 'tan Fatih Terim çıkışı: Ona bu yakışırdı...

Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılması beklenen başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesinde bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Clubhouse'da katıldığı bir sohbet odasında Fatih Terim hakkında flaş açıklamalard bulundu. İşte detaylar...

BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yapılacak olağan genel kurulda Yiğit Şardan'ın listesinde yer alacak. Yiğit Şardan, Fatih Terim'le yola devam edilip edilmeyeceği konusunda henüz net açıklama yapmazken Şardan'ın listesinde bulunan Abdurrahim Albayrak'ın Fatih Terim konusunda sessiz kalması büyük tepki toplamıştı.

SOHBET ODASINA KATILDI

Fatih Terim'le yıllardır birlikte görev yapan Abdurrahim Albayrak'ın tecrübeli hoca hakkında bugüne kadar sessiz kalması taraftarları oldukça endişlenedirmişti. Abdurrahim Albayrak dün akşam katıldığı bir sohbette Fatih Terim hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandı.

CENGİZ'İN TOPLANTISI ZARAR VERDİ

19 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesinde yer alacak olan Abdurrahim Albayrak, sessizliğini bozdu. Clubhouse'ta bir odaya katılan ve gündeme dair konuşan Albayrak, mevcut başkan Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısının kendisine zarar verdiğini belirtti.

'BAŞKAN ADAYI OLMAKTAN VAZGEÇTİM'

Mustafa Cengiz’in yaptığı basın toplantısına çok üzüldüğünü belirten Albayrak, başkan adaylığı kararından vazgeçme kararını toplantı sonrası aldığının altını çizdi ve ''Mustafa Cengiz’in yaptığı basın toplantısında çok üzüldüm. En çok zararı ben gördüm. Başkan adayı olacaktım ben. O basın toplantısından sonra olmamaya karar verdim. Mustafa Cengiz’in bu konulara gireceğini de tahmin etmiyorduk.'' diye konuştu.

'BAŞKAN İSTEDİ, BEN ÇIKMADIM'

Mustafa Cengiz'in toplantıya kendisiyle çıkmak istediğini ancak bu teklifi kabul etmediğine parantez açan tecrübeli futbol adamı, ''Mustafa başkanın bu konulara gireceğini düşünmüyordum, olay başka yerlere gitti. Başkan benimle beraber o toplantıya çıkmak istedi, ben çıkmadım.'' ifadelerini kullandı.

'BEN HAYATIMDA KİMSEYİ SATMADIM'

Yiğit Şardan'ın kendisini Mart ayında aradığını açıklayan Albayrak, "Yiğit bey beni aradığı zaman bana teklif yaptı Mart ayında, ben de 'Başkanın arkasından iş çevirmem, bu bana yakışmaz' dedim. Bu teklifi kabul etmedim. Ben hayatımda kimseyi satmadım." dedi.

'FATİH TERİM'LE BİZİ KİMSE AYIRAMAZ'

Fatih Terim'le aralarında özel bir bağ olduğunu ifade eden Abdurrahim Albayrak, ''Yıllarımızı beraber geçirmişiz. Fatih hocayla bizi kimse ayıramaz. Biz bir aileyiz. Annesine anne, babasına baba derim. Fatih hoca Milli Takım'da olduğu dönemde bile böyle oldu. Çok açık söylüyorum: Bizim dostluğumuz bitti. En son Malatyaspor maçı öncesi Florya'da görüştük. Uzun uzun konuştuk transfer listesiyle ilgili.'' şeklinde konuştu.

MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?

Teknik direktör Fatih Terim ile devam edip etmeyecekleri sorusunu yanıtlayan Cengiz, "Sevgili Fatih Terim hocayla devam etmeyi düşünmüyorum. Hocayı arıyorum ’hoca şunu dedin mi’, ’hayır, sizi kastetmedim’ diyor. Haberlerde çıkıyor. Hoca Abdurrahim Albayrak’ı, Yusuf Günay’ı bizi kulübe çağırmış ’bana ileri geri laf etmeyin’ demiş. Belki tam tersi oluyor." ifadelerini kullandı.

'HOCAM KONUŞURKEN BUZ KESTİM'

Terim’in kendileri için "düşman" ifadesini kullandığını belirten Cengiz, "Sevgili Fatih Terim hocamız konuşurken beni buz gibi etti. Arkadaşlarla beraberdik. Yusuf Günay yerinden fırladı. Benim gözlerim fal taşı gibi açıldı. ’İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar’ dedi. ’Bir takım kuruluşlar’ deyip sonra doğrudan beni hedef alarak ’düşman’ ifadesini kullanıyor. Biz düşmanız. O anda istifa etmeliydi, ona o yakışırdı. Bu işlerin uzatma çabaları, indirim çabalarıyla alakası yok. Tam tersine para istemiyor." şeklinde konuştu.

'YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM'

"Fatih hocadan bunu beklemedik. Ben 6 gündür her gün hastanedeyim. Aramızda sinirden uyumayanlar var. Varolasın Fatih hocam. Etkili konuşma yaptın, düşmanlarını duman ediyorsun. Seni yürekten tebrik ediyorum. Başardın. Konuştukların netice veriyor, eserinle övünebilirsin. Kemoterapiye tekrar başladım."

'BEN TERİM'E DÜŞMANSAM...'

Hastalığı sırasında Terim’in kendisine bir kez olsun "geçmiş olsun" demeye gelmediğine dikkati çeken Mustafa Cengiz, "Oğlumu aradın güzel laflar ettin. ’Onun için oynayacağız’ dedin. Onun için 8 kere yenildik. Bir kere gelseydin, vallahi bekledim. Ben düşmansam, arkadaşlarım düşmansa o zaman onun bu yönetimle işi yok. Adam yazıyor ’Fatih Terim büyüktür, Galatasaray kırmızı çizgimiz’ diye. Genel kurulun seçtiği yönetim kurulu kim? Sen genel kurula hakaret ediyorsun. Ey Fatih Terim bizi kim seçti, genel kurul... Sen sadece genel kurula havale edebilirsin." diye konuştu.

'ONURSAL BAŞKAN GİBİ KONUŞUYOR'

Terim ile ilgili eleştirilerini sürdüren Cengiz, "Onursal başkan gibi konuşuyor. Bana ayar çekmiyor sadece. Gelecek yönetimlere ’Dikkat edin, parayla gelin. Cebinizde para varsa gelin’ diyor. İmkanları varsa gelsinler diyor. 4 adayın ’Sen kimsin bize ayar veriyorsun’ demesi lazım." ifadelerini kullandı.

'ONUN DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM'

Sözleşmesi 31 Mayıs’ta sona erecek Fatih Terim ile ilgili Başkan Cengiz, "Fatih Terim ciddi bir karizma. Bu kulübe çok ciddi hizmetler yaptı. Bu kupaların kazanılmasında en büyük etkenlerden biridir ama tek başına değil. Geçmiş hizmetleri için teşekkür ediyorum ancak ben olduğum sürece asla sözleşme uzatmam. Sevgili Fatih Terim hocayla devam etmeyi düşünmüyorum. Ben onun düşmanıymışım! Bir şart var. Çıkar, özür diler ve yanlış anladığını söyler. O zaman oturup konuşuruz." ifadelerini kullandı.