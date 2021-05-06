Abdurrahim Albayrak: “Seçim en geç haziran ayı içinde yapılacak”

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başkanlık seçiminin önümüzdeki ay içinde yapılacağını açıkladı.

Galatasaray’ın dün resmi sitesinden başkanlık seçimlerinin ertelendiğini duyuran açıklamasının ardından sarı-kırmızılı kulüpte sular durulmuyor. 29 Mayıs’ta yapılacak olan seçimin ileri bir tarihe alınmasına adaylardan Burak Elmas ve Metin Öztürk tepki gösterirken, Galatasaray yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik, Emre Erdoğan ve İlber Aydemir görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Bu karar üstüne Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından seçimlerin yapılacağını belirterek, “Camiamız hiç merak etmesin, kulübümüz olağan seçimi en geç haziran ayı içerisinde yapılacaktır” dedi.