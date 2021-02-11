Abdurrahim Albayrak: "Mustafa’nın transferi Galatasaray’a Allah’ın bir lütfu"

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer döneminde en çok Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed’de zorlandıklarını belirterek, "1 ay sürdü. Hocamızın listesindeydi. Çok farklı kulüpler, önemli menajerler devreye girdi. Heyecanlanıp paniklesek çok daha büyük paralar verebilirdik. Mustafa’nın bu transferini Galatasaray’a Allah’ın bir lütfu olarak görüyorum" dedi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer, Galatasaray’ı takip eden muhabirlerle sohbet toplantısında bir araya geldi. Portekizli futbolcu Gedson Fernandes’in Türkiye’ye gelişini anlatan Albayrak, "Hayatımda unutmayacağım bir gündü. Hem Londra’dan hem de Türkiye’den ambulans uçak kiraladım. Uçak, sabah İstanbul’dan Londra’ya gidecek, futbolcuyu alıp saat 17.00’den önce Türkiye’ye getirecekti. Saat 16.50’de İstanbul’a geldiler. Londra’daki uçak arıza yaptı. Londra’nın üzerinde yoğun bir sis vardı. Buradan giden uçak alıp döndü. Uçak Türkiye’ye indiğinde ben de kuş gibi uçuyordum. Çok stres yaşadım. Muhammed’de de zorluklar yaşadık. Bir Fransız kulübü araya girdi. Mısır’daki kulübünde durmadan yönetim değişti. Çok zor bir transferdi. Kaç kez çıkmaza girdi, fiyat artışı olunca kiralık anlaştık. Sonra satışa döndü. Yeniden kiralığa çevrildi. Zordu ama bizde bir ekip ruhu vardı. Gecemizi gündüzümüze katarak transferleri tamamladık. Yaşadığımız stresi anlatamam. Korona virüsten ilk hastaneye yatanlardanım, o acıyı çekenlerdenim ama bu kadar stres yaşamadım. Gözümün önünden tabutların çıktığını görüp tedirgin olduğumda bile bu kadar stres yaşamadım. Saatle yarışıyorsunuz, söz vermişsiniz, insanları transfer konusunda beklentiye sokmuşsunuz. Bir uçak veya sis yüzünden getiremediğimi söylersem vay başıma gelene... Ancak bence iyi iş becerdik, güzel iş çıkardık. İstediğimiz bütün transferleri gerçekleştirdik" diye konuştu.

"En fazla Muhammed transferinde zorlandık"

Transfer döneminde en çok Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed’de zorlandıklarını vurgulayan Abdurrahim Albayrak, "Yaklaşık 1 ay sürdü. Hocamızın listesindeydi. Çok farklı kulüpler, ünlü ve önemli menajerler devreye girdi. Sıkıntılar yaşadık. Zamanın verdiği tecrübe ve duruşumuz bu transferi bitirmemizi sağladı. Hiç paniklemedik. Heyecanlanıp paniklesek çok daha büyük paralar verebilirdik. Mustafa’yı 1,5 yıllığına kiraladık. Gelecek sezon sonunda 4 milyon Dolar yatırdığımızda oyuncu bizim olacak. Mustafa’nın bu transferini Galatasaray’a Allah’ın bir lütfu olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

"Mert Hakan’ın, Vedat Muriç’in burada fotoğrafları var ama paylaşmam"

Gerçekleşmeyen transferlerde hiçbir oyuncuya kırgın olmadığını belirten Albayrak, "Hiçbir futbolcuya kırgınlığım olmadı ama üzdü. Mert Hakan’ın, Vedat Muriç’in burada fotoğrafları var ama paylaşmam. Vedat gece saat 02.00’de buradan giderken boynuma sarılıp ağladı. Ancak bunlar olacak. Bütün futbolcuları bir kulüp alamaz. İrfan çok istedi ama verebileceğimiz maksimum parayı verdik. Bunun üzerine çıkamayacağımızı söyledik. Ancak hiçbir zaman bir futbolcuya odaklanmadık" diye konuştu.

"İrfan çok iyi bir Galatasaraylı"

Ara transfer döneminde kadroya katmak istedikleri ancak Fenerbahçe’nin imza attırdığı İrfan Can Kahveci’yle ilgili sözlerini sürdüren Albayrak, "İrfan Can konusunda görüşmelerimizi sürdürdük. İrfan olmayınca hemen Fernandes’i getirdik. İrfan’ı alsaydık Fernandes’i de getirirdik. Kendisi çok önemli bir futbolcu. Onu Türkiye’ye Fatih hocamız dışında kimse getiremezdi. İrfan’ı gelecek için yatırım olarak düşündük. İrfan’ın çok iyi bir Galatasaraylı olduğunu da biliyoruz. Başka takıma gitmiş oyuncular hakkında fazla konuşmayalım. Fernandes’in Türkiye’ye gelmesi bir rüya. Bunu gerçekleştiren de Rui Costa ile Fatih Terim. Bu rüyayı Fatih Terim gerçekleştirdi. Ben sadece imzaları attım" açıklamasında bulundu.

"Ya Omar’ı ABD’ye götüreceğiz ya da doktoru buraya getireceğiz"

Yılbaşında talihsiz bir kaza geçiren Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui için ise Abdurrahim Albayrak, "Omar’ı geçen gün kahvaltıya aldım. Galatasaray Kulübü’nün büyüklüğüne hayran. Durumu şu anda iyi. Bir gözü tamamen iyi. Diğer gözüyle de 30-40 santimetreye kadar olanları görebiliyor. Şimdi ABD’den bir doktor bulduk. Kendisi görüntülü tedavi uygulatıyor. Ya Omar’ı ABD’ye götüreceğiz ya da doktoru buraya getireceğiz. Bu bizim futbolcumuza ve insan sağlığına ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesi. Her ne olursa olsun Galatasaray olarak imkanları sonuna kadar zorlayacağız. Kendisi çok mutlu. Çok iyi bir ailesi var. Galatasaray’ı anlata anlata bitiremiyor. Yüzünde herhangi bir iz yok. Bakanlığın vermesi gereken izinleri hazırladık. Kök hücre nakli yapılacak. Biz çok umutluyuz, doktorları da çok umutlu" değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer ise, UEFA ile olan anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Mayısta sezon bitiyor. Ağustos ayında mali tablolarımızı sunuyoruz. UEFA da ekim-kasım gibi değerlendirip kararını veriyor. Bu son sezonumuz. Normal akışında bu yaz kural devam edecek. Kendi mali durumumuzu anlatıp bu kuralı değiştirebilmek için çabalıyoruz. Sonuç verecek mi bilmiyoruz" dedi.