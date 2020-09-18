Abdullahi Shehu’dan özel açıklamalar:

Bursaspor’la yeni sözleşmeyle ilgili görüşme yapmadığını belirten Abdullahi Shehu, “Beni isteyen kulüpler olmasına rağmen bekledim. Fakat benim için artık ayrılık vakti. Bursaspor taraftarının gidişimle ilgili üzüntülerini görüyorum. Onlara ayrıca çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bursaspor’da kalıp kalmayacağı merak konusu olan Abdullahi Shehu, IHA’ya çok özel açıklamalar yaptı. Sözleşmesi sona ermesine rağmen, yeşil beyazlı kulüpten teklif bekleyen 27 yaşındaki futbolcu, beklediği geri dönüşü alamadığını belirtti.

“Yeni sözleşmeyle ilgili kimse benimle konuşmadı” diyen Nijeryalı futbolcu, şu açıklamayı yaptı: “Yönetime şans verdim. Beni isteyen kulüpler olmasına rağmen bekledim. Fakat benim için ayrılık vakti artık. Finansal durumunu bildiğim için kulübe her zaman yardımcı olmaya çalıştım. Hiçbir zaman yakınmadım ve onları zorlamadım. Bunları söylemek zorundayım çünkü Bursaspor taraftarının benim gidişimle ilgili üzüntülerini görüyorum. Benimle ilgili iyi dilekleri için onlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum.”

Bursaspor’a 2017-2018 sezonunun devre arasında transfer olan Shehu, yeşil beyazlı formayı 60 kez terletti. 27 yaşındaki sağ bek, 5 de gole imza attı.