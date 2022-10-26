Abdullah Avcı: "Yarın en iyi şekilde ülkemizi ve kendimizi temsil edeceğiz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kızılyıldız maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Hem ülkemizi hem kendimizi en iyi şekilde yarın temsil edeceğimizi düşünüyorum. Yarın da tüm Türk takımlarına Avrupa kupalarında oynayacakları müsabakalarda başarılar diliyorum" dedi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında yarın deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı ile oyunculardan Marc Bartra açıklamalarda bulunarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Avcı, çok önemli bir futbol kültürüne sahip olan Kızılyıldız ile maç oynayacaklarını belirterek, "Köklü bir futbol kültürüne sahipler. Takım olarak UEFA’da çok üst sıradalar. Saygı duyduğumuz güçlü bir rakip. Biz de Trabzonspor olarak da önemli bir futbol şehri bir futbol kulübü ve tarihiyle geçmişi başarılarla dolu bir kulübüz. Taraftarlarımızı mutlu etmek için ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için en iyisini yarın yapmaya çalışacağız. Rakibimiz son 7 müsabakadır formasyonunu değiştirdi. Kazanmak için oynayacaklar. İç sahada özellikle taraftarlarıyla beraber çok etkili bir takım. Biz de deneyimli tecrübeli oyunculara sahibiz. Bu baskıda, bu ortamda en iyisini yapabilecek hem oyuncu hem takıma sahibiz. Önümüzde iyi bir fırsat var. Eğer yarın buradan kazanıp çıktığımızda grubu en tepede bitirme şansımız var. Ama hiçbir maç kolay olmuyor. Ve maç içinde kolaya veya zora giriyor. Hem ülkemizi hem kendimizi en iyi şekilde yarın temsil edeceğimizi düşünüyorum. Yarın da tüm Türk takımlarına Avrupa kupalarında oynayacakları müsabakalarda başarılar diliyorum. Umarım bütün takımların kazandığı bir gün olur geçen sefer gibi" dedi.

"Uluslararası arenada Avrupa’da herkes kazanmak ve oynamak ister"

Kızılyıldız Teknik Direktörü Milos Milojevic’in ’Lig daha çok önemli’ yönündeki açıklamasına ilişkin görüşleri sorulan Avcı şunları söyledi:

"Bu tür açıklamalar her teknik adam ya da kulüp tarafından yapılabiliyor. Kızılyıldız UEFA sıralamasında çok yukarılarda bir kulüp. Geçmişi başarılarla dolu. Uluslararası arenada Avrupa’da herkes kazanmak ve oynamak ister. Kızılyıldız da bunu yarın sonuna kadar zorlayacaktır diye düşünüyorum."

"Kasım ayı itibarıyla en iyi noktaya geleceğimizi düşünüyorum"

Avcı sezon başında kurguladığı oyun planı ve bu oyun planında nereye geldiğine yönelik bir soruya da şu yanıtı verdi:

"Bu konuda anlatacağım çok şey var onu devre arasında kampta anlatırım. Kısaca özetini söylersek, bence çok iyi yolda gidiyoruz. Her kulvarda ve en tepedeyiz. Ve oynayan oynamayan geçen seneden beri 19 oyuncu sirkülasyonu olmuş. İlk 11’in içinde ortalama 7-8 tane sirkülasyon olmuş. Ve buna rağmen şu an itibariyle ligde 11 maçın 6 tanesinde gol yememişiz. Kasım ayındaki Dünya Kupası arası ile beraber antrenman tekrarlarımız, taktiksel çalışmalarımız daha fazla olacağı için maç trafiğinden dolayı bugünlerde onları çok fazla yapamıyoruz hızlı mesafe kat ederken Kasım ayı itibarıyla en iyi noktaya geleceğimizi düşünüyorum."

Teknik Direktör Abdullah Avcı bir soru üzerine bütün kulvarlarda gidebilmeyi hedeflediklerine vurgu yaparak yarınki maça da en ideal 11 ile çıkmak istediklerini söyledi. Avcı, "Rotasyon konusu bu hala çok konuşuluyor ülkede. Biz biliyorsunuz geçen hafta 7 günde 3 tane müsabaka oynadık. Ve seyahatlerimiz çok fazla, Ona rağmen oradan çok iyi çıktık. Çok fazla rotasyon yani değişiklik yapacak bir durumum yok. İdeale yakın bir kadroyla yarın sahada yerimizi alacağız. Maxi Gomez cezalı, Djaniny içerde iyileşti" diye konuştu.

"Kazanmak için bütün şartlarımızı zorlayacağız"

Maçta beraberlik çıkması halindeki düşüncelerinin sorulması üzerine de Abdullah Avcı şunları söyledi:

"Bir teknik direktör beraber kalacağım diye oyuna başlamaz. Kazanmak için bütün şartlarımızı zorlayacağız. Beraberlik bize iyi mi gelecek sonuç böyle biterse ne gelecek onu bilmiyorum. Rakip ne yapacak, biz ne yapacağız onu bilemiyorum. Ama kazanmak için oynayacağız."

"Kendi ligini domine ediyor"

“Yarın oynanacak maçta ‘Nasıl bir Kızılyıldız bekliyorsunuz?” şeklindeki soruya ise Abdullah Avcı şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kızılyıldız Avrupa liginde başka formasyonda kendi liginde başka formasyonda oynuyor. Kendi ligini domine ediyor. Ve özellikle son 7 maçtır 4-2-3-1 formasyonunda oynuyor. Onlar da yarın kazanmak için her şeylerini deneyecekler. Çünkü kendi evlerinde muhteşem taraftarlarının önünde oynayacaklar. Bizim için de özellikle bize ayrılan tarafta biletlerin tükendiğini biliyorum. Bizi desteklemek için komşu ülkelerden ve ülkemizden buraya kadar gelen taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum."

Bartra: "Maçın öneminin farkındayız"

Bordo-mavili oyuncu Marc Bartra ise maça ilişkin görüşlerini şu şekilde dile getirdi:

"Öncelikle iyi akşamlar hocamız zaten yarınki maç adına çok önemli görüşlerini belirtti. Ben oyuncular ve kendim adıma şunu söyleyebilirim, maçın öneminin farkındayız. Ne kadar önemli bir maç oynayacağımızın farkındayız. Ama bu maçı kazanabileceğimizin de farkındayız. Çünkü buradan atacağımız bir adım çok önemli bir 3 puan bizim adımıza işleri tamamen değiştirecek. Ama kazanmak da kolay olmayacak. Kendimizin en iyisini sahaya koymamız ve elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Ve bunu da nasıl yapacağımızın bilincindeyiz."

"Tekrar kendisinden özür diliyorum"

Marc Bartra, GBallon d’Or’u ödülünü, altın top ödülünü kazanan Karim Benzema’nın serçe parmağının kırılmasına bir ikili mücadelede sebebiyet vermiştin. Halen daha fotoğraflarda o parmağın kırık olduğu gözleniyor. Bunla ve ödül almasına ilişkin neler söylersiniz?" şeklindeki soru üzerine "Öncelikle parmak kırma konusundan bahsedecek olursak, sanıyorum birkaç yıl önceydi, evimizde oynadığımız Betis-Real Madrid maçında futbolun getirdiği o aksiyon sonucu oluşan aslında benim de niyetimin kesinlikle o olmadığı ama dediğim gibi o faul sonucunda oluşan bir durumdu. Sanıyorum düştüğünde elini yere koyduğunda parmağının kırıldığı bir durum olmuştu. Tekrar kendisinden özür diliyorum. Altın top ödülü kazanması dolayısıyla kendisini kutlamak istiyorum. Çünkü geçen sezon harika bir yıl geçirdi. Bunu sonuna kadar hak ettiğini gösterdi bütün herkese. Çok takdir ettiğim, birçok kez beraber karşılıklı oynadığım çok büyük bir oyuncu, çok büyük bir santrfor olduğunu düşündüğüm bir oyuncu. Kendisini tekrar tebrik ediyorum Altın Top ödülü için" yanıtını verdi.