Abdullah Avcı: "Yarın bence grubun kaliteli iki takımının mücadelesini izleteceğiz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fransa deplasmanında Monaco ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, "Yarın bence grubun kaliteli iki takımının mücadelesini izleteceğiz" dedi.

Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolculardan Marek Hamsik UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda oynayacakları Monaco maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Müsabaka öncesi değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı, “UEFA Avrupa Ligi’nin en deneyimli ve en tecrübeli takımlarından biriyle karşılaşacağız. Fransa tarihinin önemli kulüplerinden, şampiyonlukları ve kupaları olan bir takım. Özellikle bu sezon Fransa 1. Ligi’nde ve UEFA Avrupa Ligi’nde rotasyonları var. Oyun formasyonları ligde farklı, Avrupa Ligi’nde farklılaşıyor. UEFA Avrupa Ligi ve kendi ligindeki kaliteli takımlara karşı formasyonlarında değişiklikler oluyor. Her iki formasyonda da hazırlığımızı yaptık. Her iki formasyona karşı savunmada ve hücumda neler yapacağımızın hazırlıkları analiz olarak yapıldı. Fransa 1. Ligi’nin yaş ortalaması düşük takımlarından bir tanesi, 24,5 yaş ortalaması ile oynuyorlar. İki tane deneyimli oyuncuları var. Özellikle kendi liglerinde de Paris Saint Germen’den sonra en fazla pozisyona giren takım. Grupta da herkesin birbirine yakın puan ortalaması var. Yarın bence grubun kaliteli iki takımının mücadelesini izleteceğiz. Ayrıca gruptan çıkmak için büyük bir adım atılacak bir müsabakaya çıkacağız. Umarım bu adımı kendi lehimize en iyi şekilde atıp bundan sonraki müsabakalara daha sağlıklı, daha iyi ve daha avantajlı gidebiliriz. Yarınki müsabakaya bu akşamki antrenmandan sonra en iyi şekilde odaklanmış olacağız. Uluslararası bu maçların sayısını oynamış oyuncu sayısının fazla olması bir avantaj gibi dursa da şöyle bir durum var. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Deneyimli oyuncularımız var ama bugün özellikle Fransa’da Monaco’nun yaş ortalaması 24.5. Fransa’nın en değerli takımlarından bir tanesi. İyi başlamadılar ama son haftalarda 4’te 4 yapan bir takım var. Bence iyi bir müsabaka olacak. Her iki takım da kazanmak isteyecek. İçindeki detaylar bunu belirleyecek. Bir hafta sonra rövanşını oynayacağız. Umarım yarın buradan en iyi şekilde, oyunun başından sonuna kadar her anı doğru oynayarak karşılığını doğru alırız diye düşünüyorum. Tabi ki bir oyun felsefemiz var. Ama şu maçta bekleyeceğiz, şu maçta hücum oynayacağız yönünde değil kazanmak için ne gerekiyorsa, oyun olarak organizasyon olarak onları yapacağız. Önceliğimiz oyunu bir kere doğru oynamak. Sahadaki organizasyonumuzun doğru şekilde, planlarımızın doğru şekilde işlemesidir. Ve bunun neticesinde doğru sonuç almaktır. Eğer doğru bir sonuç alıyorsak bir hafta sonraya avantajlı gideceğiz. Doğru bir oyunun bizim için her zaman öncelik olduğunu düşünmüşümdür, öyle uygulamışımdır” dedi.

"Hem dünya futbolu hem de bizim için özel bir oyuncu"

Avcı, Hamsik’i her zaman sağlıklı sahanın içinde görmek istediklerini belirterek, “Onun için özel oyuncular her zaman olmuyor. O da hem dünya futbolu hem de bizim için özel bir oyuncu. Umarım sakatlanmadan hep sahada olur” şeklinde konuştu.

Hamsik: "İki takım için de zor bir maç olacak"

Marek Hamsik ise yaptığı açıklamada, “Hocamızın söylediği gibi puan durumuna baktığımızda birbirine denk, birbiriyle aynı puana sahip takımların mücadelesi olacak. İki takım için de kolay olmayacak, iki takım için de çok zor bir maç olacak. Rakibimize baktığımızda gerçekten kalitesi yüksek oyunculardan kurulu, hızlı ve genç bir takım olduğunu görüyoruz. Biz de rakibimizin kalitesini biliyoruz. İki takım açısından da önemli bir maç olduğunu iki takım da biliyor. İki takım da sonuç almak istiyor. Biz de tabi ki buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz, grubumuzdan çıkmak istiyoruz. Henüz baktığınızda grubun 3. maçı. Dolayısıyla arka arkaya 2 maç oynayacağız rakibimizle. İkisi de tabi ki iki takım açısından da kolay olmayacak” dedi.

"Fiziksel olarak kendimi gayet iyi hissediyorum"

Hamsik, rakip takım antrenörü Philippe Clement’in kendisiyle ilgili söyledikleri için de teşekkür ederek, "35 yaşındayım. Daha önce Avrupa’da Napoli formasıyla birçok önemli maçta da yer alma fırsatı buldum. Ama ben bu tür maçları çok seven bir oyuncuyum. Çünkü önemli takımlara karşı önemli maçlara çıkıyorsunuz ve önemli turnuvada boy gösterme fırsatı buluyorsunuz. Tabii ki kolay olmayacak. Ama ben fiziksel durumum açısından kendimi gayet iyi hissediyorum. Sakatlığımı atlamış durumdayım. Takımla beraber olmaktan dolayı mutluyum. Yarın da takımımızla beraber maça çıkacağız” diyerek sözlerini noktaladı.