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Abdullah Avcı ve futbolcular, Özkan Sümer’in mezarını ziyaret etti
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve oyuncular, dün vefat eden bordo-mavili kulübün efsane ismi Özkan Sümer’in mezarını ziyaret etti.
Spor 23.12.2020, 15:40
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve oyuncular, dün vefat eden bordo-mavili kulübün efsane ismi Özkan Sümer’in mezarını ziyaret etti.Hatayspor ile oynanan müsabaka dolayısıyla dün Özkan Sümer’in cenaze törenine katılamayan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolculardan Uğurcan Çakır, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Safa Kınalı, Arda Akbulut, Kerem Baykuş, Faruk Can Genç, Ahmet Can Kaplan ile Süleyman Cebeci, bugün Sümer’in mezarını ziyaret ederek dua ettiler.
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