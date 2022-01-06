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Abdullah Avcı ve Edin Visca tekrar buluştu
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eski öğrencisi Edin Visca ile buluştu. Yeni takım arkadaşlarıyla tanışan Boşnak oyuncu, ilk antrenmanına çıktı.
Spor 06.01.2022, 19:40
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eski öğrencisi Edin Visca ile buluştu. Yeni takım arkadaşlarıyla tanışan Boşnak oyuncu, ilk antrenmanına çıktı.
Trabzonspor, Süper Lig’in 20. haftasında sahasında konuk edeceği Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman taktik ağırlıklı geçen çalışmayla tamamlandı. Bordo-mavililerin yeni transferi Edin Visca da ilk antrenmanına çıktı.