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Abdullah Avcı, Ümraniyespor-Altay maçını takip etti
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ümraniyespor-Altay maçını tribünden takip etti.
Spor 01.05.2021, 17:21
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ümraniyespor-Altay maçını tribünden takip etti.TFF 1. Lig’in 33. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, sahasında Altay’ı konuk etti. Play-off potasını yakında ilgilendiren mücadeleyi, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da tribünden takip etti. Avcı’nın yardımcı antrenör Orhan Ak da tribünde mücadeleyi izleyenler arasında yer aldı.