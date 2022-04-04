banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Trabzonspor taraftarı Beşiktaş beraberliğini kutladı
Trabzonspor taraftarı Beşiktaş beraberliğini kutladı
350 yıllık çınar ağacında Allah lafzı
350 yıllık çınar ağacında Allah lafzı
Kerem Kamal:
Kerem Kamal: "Dünya şampiyonu olma sözü veriyorum"
Stoltenberg:
Stoltenberg: "Rusya güçlerini yeniden konuşlandırıyor"

Abdullah Avcı: "Umarım Ramazan Bayramı’nda en geç Trabzonspor’un şampiyonluğunu kutlamış olacağız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş maçını ardından, "Umarım Ramazan Bayramı’nda en geç Trabzonspor’un şampiyonluğunu kutlamış olacağız" dedi.

Spor 04.04.2022, 00:05
Abdullah Avcı: "Umarım Ramazan Bayramı’nda en geç Trabzonspor’un şampiyonluğunu kutlamış olacağız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş maçını ardından, "Umarım Ramazan Bayramı’nda en geç Trabzonspor’un şampiyonluğunu kutlamış olacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş ile karşılaştı. Müsabaka 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyunların kazanmak için her şeyi yaptıklarını belirterek, "Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Valerian İsmael’in sahaya çıkması muhtemel oyun planını anlamak için geçmişte çalıştırdığı takımları analiz ettiklerini söyledi. Avcı, şöyle konuştu: "Hoca değişikliği, Avrupa kupaları hedefi, hoca değişikliğinde kendisini tekrar iyi hissettirme ve tekrar yarışın içerisine girme çabası. Maça hazırlanırken hocalarının son dönemde oynattığı formasyondan ve yaptığı açıklamalardan yola çıkarak 3-4-3 sistemine göre hazırlandık. Hocanın bundan önceki çalıştırdığı takımlarda savunmada ve hücumda neler yaptığına çalıştık. Haftamızda çok iyi geçti. İlk yarı itibariyle oyun dalgalı sürece girdi. İlk yarı Djaniny atsa belki öne geçecektik. İkinci yarı itibariyle golü bulduk. Bugün ki kilit nokta savunma arkasına koşulardı. Hüseyin’in pasıyla bunu yaptık. İkiyi bulabilirdik ama rakibin de kaliteli ayakları var, penaltı kaçırdılar. Penaltı mı değil mi tartışılır. Sonra golü buldular kırmızı kart oldu. Sonra fırsatlar yakaladık son dakika direkten dönen bir top var. Oyun gitti geldi. Kazanmak istedik ama kazanamadık. Ligi domine eden bir takım olarak İstanbul’un üç büyük takımına karşı 3 galibiyet 3 beraberlik aldık. Kazansak da matemaiksel olarak iyi olacaktı. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum beni bugün çok duygulandırdılar. Buraya gelip destek veriyorlar. Biz sonuna geldik, umarım Ramazan Bayramı’nda en geç Trabzonspor’un şampiyonluğunu kutlamış olacağız. Rakip iyi bir rakip onları da kutluyorum. Sezon başından itibaren 8 tane farklı sol bek ile değişip oynadık, ligin en iyi stoper tandemini kaybettik. Sağ da sol da ters ayaklı oyuncular kullanmak zorunda kaldık mekanizmalar bozuldu ama hep ayakta kaldık. Eğer bu stoperler ve sol bek rotasyonum bu kadar sıkıntılı olmasaydı belki geçen ay şampiyonluğu ilan etmiştik. Oyuncularım kazanmak için her şeyi yaptılar. Ciddi bir puan farkıyla öndeyiz yolumuza devam ediyoruz. Rakibimize de başarılar diliyorum" dedi.

Çift vuruş pozisyonunda kural hatası olup olmadığıyla ilgili soruya Avcı, "Hakem veya kararlar hakkında çok konuşmadım. Pozisyonu gördüm o tarz geri pas verilmeyen bin tane de pozisyon var. Olayı da başka bir yere çekmesinler" şeklinde konuştu.

Nwakaeme’nin ilk yarı sonunda oyundan alınmasıyla ilgili Avcı, şu ifadeleri kullandı: "Performansa göre değerlendirme yapıyoruz. Oyun da bunlar var. Nwakaeme bu takımın en değerli oyuncularından bir tanesi. Bazen hayal ettiğin oyuncunun oyuna girmesini beklersin. Bizim yaptığımız hamle de doğru çıktı ve Cornelius’un yaptığı koşu sonucunda da golü bulduk."

Yorumlar (0)
10°
az bulutlu
Namaz Vakti 04 Nisan 2022
İmsak 05:10
Güneş 06:38
Öğle 13:13
İkindi 16:47
Akşam 19:37
Yatsı 20:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Beşiktaş 31 47
8. Hatayspor 30 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 28 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Leicester City 28 37
10. Aston Villa 30 36
11. Southampton 30 36
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 28 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22