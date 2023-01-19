Abdullah Avcı: "Türkiye Kupası, sonuna kadar gitmek istediğimiz bir kulvar"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası’nın sonuna kadar gitmek istedikleri bir kulvar olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor’u uzatmalarda 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Trabzonspor her kulvarda olmak, yarışmak ve sonuna kadar gitmeyi hedefliyor. Trabzonspor tarihinde 9 Türkiye Kupası var. Sonuna kadar gitmek istediğimiz bir kulvar. Ben 26 ay evvel Trabzonspor’da başlarken, uzun süre beraber çalıştığımız Recep hoca da burada başlamıştı. Biz Trabzonspor’da o da burada hikayeler yazdı. Oynadığı ve semtinin takımında iyi bir organizasyon yaptı. Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Ligde son haftalarda kazandıktan sonra rotasyonlar yapmadık. Bazen zihinsel ve fiziksel karşılıklarını alamadık. Bugün 7 tane, 11’de oynamayan bugün bize neler vereceğini görmek istediğimiz oyuncular için değişiklik yaptık. 7 parçanın bir arada oynadığında performansların düşeceğini bekliyorduk. Ayağımızdaki topu kaybedip, Uğurcan’ın elinden kaçırmasıyla golü yedik. İkinci yarıda Alanya’da da oynayan öndeki 3’lüyü değiştirdik ve 4-4-2’ye geçtik. Biraz daha kenar ortaları denemek istedik. Bunu zaman zaman yaptık, zaman zaman da rakip önümüzde durdu. Son olarak Vitor’u ileriye gönderdik. Yapılan ters ayaklı ortada beraberliği yakaladık ve enerjimiz yükseldi. Önce Eren sonra Peres’in oyuna girmesiyle kazanmak önemliydi. Yusuf Yazıcı’ya parantez açmak istiyorum. Biz bu yörenin insanları olarak bazen çabuk performans bekliyoruz. Yusuf’un sakatlığı vardı. Geldiğinde ve hemen performans vermek istedi ama geriye düştü. Son 15-20 gündür harika çalışıyor. Bugün iyi bir performansla, attığı 2 golle bunun karşılığını aldı. Kendisine yeniden hoş geldin diyoruz. Kupada bugün tur atladık, pazar günü İstanbulspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Ümraniyespor’a, harika işler yapan Recep hoca ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.